Le kickboxeur marocain Jamal Ben Saddik fait son retour sur le ring après une suspension de six mois. Il a annoncé ce mardi 21 août 2024 qu’il affrontera le Néerlandais Levi Rigters lors de Glory 80, prévu pour mars 2025.

Ben Saddik a annoncé son comeback sur Instagram, après avoir été suspendu fin mai par l’organisation de kick-boxing Glory en raison de son comportement antisportif envers Rico Verhoeven lors de la demi-finale du Glory Grand Prix le 9 mars 2024.

Après la victoire de Verhoeven sur Nabil Khachab, Ben Saddik, membre du staff de Khachab, est monté sur le ring pour insulter et donner un coup de pied au Néerlandais. Glory, en collaboration avec l’Autorité des Sports de Combat, a sanctionné Ben Saddik pour ses actes, jugés susceptibles de provoquer des violences et de nuire aux participants, aux fans et aux officiels.

Pour son retour, Ben Saddik défiera Levi Rigters, ancien champion Enfusion Heavyweight et vainqueur du tournoi Glory 76 Heavyweight 2020.

Il a défié ses rivaux sur les réseaux sociaux, écrivant : « À tous mes fans, vous vous souvenez de ça ? Quelles excuses vont-ils utiliser cette fois-ci ? Tous les soi-disant champions continuent de fuir. D’abord, ils m’ont suspendu pendant 6 mois pour protéger leur soi-disant roi. Qu’est-ce qu’ils vont inventer cette fois pour protéger le joli visage de leur prince ? #dimamaghrib ».

Verhoeven, qui a remporté le Glory Grand Prix après avoir battu Sofian Laïdouni, Nabil Khachab et Levi Rigters, a exprimé sa déception face au comportement de Ben Saddik. « J’ai gagné de manière claire et légitime, et il est monté sur le ring pour ce comportement inacceptable. Il devrait être banni de ce sport », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Je suis vraiment dégoûté par son attitude. Ce n’est pas sportif. J’ai déjà battu Ben Saddik deux fois de manière décisive, donc je n’ai pas peur de lui. C’est incroyable qu’il continue à se comporter ainsi ».

Verhoeven et Ben Saddik se sont affrontés trois fois, avec deux victoires pour le Néerlandais et une pour le Belgo-marocain.