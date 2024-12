Nominés dans diverses catégories des Billboard Arabia Music Awards 2024 (BBAMA), de nombreux artistes marocains ont été sacrés hier à Riyad en Arabie Saoudite.

Encore une consécration internationale pour nos artistes nationaux. Ce mercredi s’est déroulée la cérémonie de remise des prix de la première édition des Billboard Arabia Music Awards. Et les artistes marocains ont, encore une fois, bien représenté le Maroc à Riyad en Arabie Saoudite au King Fahad Cultural Center.

“Cet événement historique célèbre les artistes les plus talentueux du monde arabe et d’Afrique du Nord, ceux qui font sensation dans les classements et dominent les plateformes de streaming du monde entier”, indique le magazine qui sort ses propres charts hebdomadaires.

Plusieurs artistes marocains étaient nominés dans diverses catégories à savoir le hip-hop arabe, l’indie arabe ou encore les meilleurs artistes masculin et féminin. Et pour déterminer les gagnants, Billboard Arabia s’est fié à ses classement phares dont le Hot 100 et Artist 100. Pour cette première édition, plusieurs porte-étendards du Royaume étaient en lice à l’image de Khtek, Manal, ElGrandeToto et Dystinct pour ne citer que ceux-là.

Les voix féminines marocaines récompensées

Khtek, de son vrai nom Houda Abouz, a été sacrée meilleure artiste hip-hop féminine de l’année. L’on ne peut parler du rap marocain au féminin sans évoquer le nom de Khtek. C’est LA rappeuse marocaine qui a su s’imposer sur le devant de la scène urbaine majoritairement dominée par les hommes. En plus de ses prises de position sur différents sujets, la native de Khémisset cumule des millions d’écoutes sur toutes les plateformes de streaming. C’est l’une des rappeuses les plus respectées dans le “rap game” marocain.

Manal Benchlikha fait également partie des heureux gagnants des BBAMA. Celle-ci a été couronnée du prix “Top Female Artist – Magharebi Dialect” alors qu’elle était en compétition avec Marwa Loud ou encore Hind Ziadi. “Manal a réussi à s’imposer grâce à sa présence marquante cette année dans l’arène de la chanson maghrébine, où elle a présenté une voix nouvelle et distinctive dans le monde de la pop”, indique Billboard Arabia. Active depuis 2015, celle qui porte les casquette d’auteure, chanteuse et compositrice a donné un nouveau souffle à la pop marocaine avec des influences internationales.

ElGrandeToto met le rap marocain au sommet

EGT confirme son statut de rappeur le plus écouté de la région MENA en raflant trois prix lors de ces Billboard Arabia Music Awards 2024: “Artist of the Year – Arabic Hip-Hop”, “Top Arabic Hip-Hop Male Artist” et son morceau “Blue Love” lui a valu le prix “Top Arabic Hip-Hop Song”. Avec cette nouvelle consécration, Toto, dont le profil sur Spotify affiche pas moins de 285 millions de streams et 13 millions d’heures d’écoute, a démontré encore une fois sa suprématie face aux rappeurs du monde arabe et d’Afrique du Nord. Pour rappel, sa dernière mixtape “Salgoat” a devancé ses anciens projets en termes des albums les plus streamés en première semaine.

Dystinct… la pop marocaine au masculin

De son vrai nom Iliass Mansouri, Dystinct, chanteur-compositeur, célèbre sur la scène pop marocaine et maghrébine, a remporté les prix “Artist of the Year – Magharebi” et “Top Male Artist – Magharebi Dialect”. Pour ces distinctions, le belgo-marocain a devancé certains de grands noms à l’instar de Cheb Khaled et Zouhair Bahaoui. À chaque nouvelle sortie, ses titres battent des records en matière de vues et de streams comme pour “Ghazali” qui cumule 108 millions de vues rien que sur YouTube.

Finalement, la première édition des Billboard Arabia Music Awards aura été très riche en consécrations pour nos artistes nationaux preuve de l’excellence de la musique marocaine et de son dialecte. Une bonne nouvelle pour la culture marocaine.