Le projet de restructuration du transport ferroviaire implique un investissement colossal pour améliorer le secteur, s’élevant à 87 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué lundi le ministre des Transports et de la Logistique.

Abdessamad Kayouh a déclaré que le secteur du transport ferroviaire a transporté environ 53 millions de passagers en 2024, et ce chiffre devrait atteindre 55 millions à la fin de l’année, dont cinq millions dans le train à grande vitesse Al-Boraq.

S’exprimant lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, ce lundi, le ministre istiqlalien a ajouté que l’une des principales réalisations supervisées par l’Office national des chemins de fer (ONCF) est la connexion entre Kénitra et Marrakech via Ben Slimane et la gare de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, qui sera achevée avant 2029. Ce projet permettra de relier Marrakech en 2 heures et 45 minutes au lieu des sept heures actuelles.

Il a également mentionné que la deuxième phase de l’étude concerne le transport ferroviaire entre Marrakech et Agadir, qui devrait être opérationnel au milieu de l’année prochaine.

Il a souligné que le projet de restructuration du transport ferroviaire au Maroc implique un investissement colossal pour améliorer le secteur ferroviaire, s’élevant à 87 milliards de dirhams.

Il a précisé que ce projet comprend le renouvellement des lignes actuelles, passant de l’énergie thermique à une énergie électrique propre.

Il a également souligné que l’aspect le plus important de ces projets est que le royaume disposera, dans les années à venir, d’une usine de trains qui fabriquera les besoins du Maroc, ainsi que des trains destinés à l’exportation.