Le prince George, le prince Louis, le prince William, la princesse Charlotte, Catherine, princesse de Galles, le roi Charles III et la reine Camilla saluent depuis le balcon de Buckingham Palace après avoir assisté au défilé d'anniversaire du roi, « Trooping the Colour », à Londres, le 15 juin 2024. © Justin Tallis / AFP

En carrosse, sur le balcon de Buckingham: la princesse Kate est apparue très souriante samedi pour son grand retour en public après six mois d’absence en raison de son traitement contre un cancer, à l’occasion de la parade d’anniversaire du roi Charles III.

Absente de tout engagement officiel depuis Noël afin de suivre une chimiothérapie préventive contre un cancer qu’elle avait annoncé elle-même dans une vidéo fin mars, l’épouse du prince William a été chaleureusement acclamée par le public venu en nombre assister à la parade militaire « Trooping the Colour » (« Salut aux couleurs ») organisée chaque mois de juin.

Vêtue d’un long manteau blanc et d’un chapeau, Kate, 42 ans, a d’abord parcouru le Mall en carrosse avec ses trois enfants – George, 10 ans, Charlotte 9 ans, et Louis 6 ans – jusqu’à la place Horse Guards Parade où s’est tenue la cérémonie, avant de rejoindre le palais de Buckingham et d’apparaitre sur le balcon avec le reste de la famille royale.

Très souriante, discutant avec ses enfants, William, ou encore le roi Charles III, également traité pour un cancer et qui se tenait à ses côtés, elle a assisté à la parade aérienne légèrement retardée par la pluie, avant de saluer la foule.

« C’est incroyable de la voir lors d’un évènement si important », s’est enthousiasmé auprès de l’AFP Sarah Morley, une touriste australienne de 45 ans, présente aux abords du Mall.

« Elle est très naturelle, comme Diana, elle est bien » pour la monarchie, insiste sa mère, Julie Smith, née en Angleterre.

« J’étais tellement contente d’apprendre la nouvelle hier soir », s’enthousiasme Angela Perry, une enseignante de 50 ans, venue de Reading à l’ouest de Londres. « C’est notre future reine, elle est si importante », insiste-t-elle.

Vendredi soir, la princesse avait annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux – sa première prise de parole depuis l’annonce de sa maladie – qu’elle assisterait à cet évènement festif du fait des « bons progrès » de son traitement.

« Comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours », a encore écrit Kate, dans ce message, accompagné d’une photo prise cette semaine à Windsor selon ses services, précisant que son traitement devait durer « encore pendant plusieurs mois ».

« J’espère pouvoir participer à quelques engagements publics cet été, tout en sachant que je ne suis pas encore tirée d’affaires », a-t-elle ajouté, remerciant le public pour son soutien.

Le roi de 75 ans, également atteint d’un cancer et en cours de traitement, a lui aussi participé à la parade militaire en l’honneur de son anniversaire, même s’il le fêtera en réalité le 14 novembre.

Il a parcouru en carrosse le Mall, accompagné de la reine Camilla, avant de recevoir le salut des troupes.

L’an dernier, il avait mené à cheval la procession, comme son fils le prince William, sa soeur et son frère la princesse Anne et le prince Edward, qui ont tous trois maintenu la tradition cette année, vêtus de leur uniforme militaire.

Le souverain a repris ses engagements publics fin avril, après que ses médecins se sont dits « suffisamment satisfaits des progrès accomplis jusqu’à présent ».

Il s’est notamment rendu début juin en France avec la reine Camilla pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Et le couple royal doit recevoir fin juin l’empereur Naruhito du Japon et son épouse l’impératrice Masako pour une visite d’Etat.

La parade militaire s’est tenue sous haute surveillance policière, alors que le mouvement anti-monarchie Republic a prévu de manifester.

Tôt samedi, des militants étaient déjà présents le long du Mall, criant le slogan « Not my King » (Pas mon roi), en brandissant des drapeaux jaunes, la couleur de ce mouvement, tandis qu’un autre groupe se faisant appeler « Les Royalistes » criait « God save the King », drapeau britannique en main.