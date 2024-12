De retour au Festival international du film de Marrakech (FIFM) après y avoir obtenu le prix du jury pour son premier film en 2011 et siégé au jury de sa 19e édition en 2022, le réalisateur et producteur australien Justin Kurzel revient, dans cette interview, sur son dernier film « The Order » ainsi que sur le rôle de cette grand-messe cinématographique dans le soutien des jeunes talents.

Quel est selon vous le rôle du Festival international du film de Marrakech dans la promotion de l’expression artistique des jeunes talents?

Ce festival, qui se positionne désormais sur l’échiquier des festivals mondiaux de renommée, offre des opportunités inédites particulièrement aux jeunes artistes, réalisateurs, producteurs et scénaristes, pour briller et mettre en avant leurs talents. Il leur ouvre aussi la voie vers des perspectives de développement plus prometteuses. Pour les réalisateurs qui sont à leur deuxième ou troisième film, il leur donne plus de confiance en leurs capacités. C’est comme s’ils avaient une sorte de tribu à laquelle ils commencent à être connectés, ce qui est très important. Le festival est aussi un véritable espace pour promouvoir le 7e art, à un moment où le cinéma a besoin de tous les amis et défenseurs possibles.

Le FIFM revêt également une grande importance, non seulement en raison de la qualité des participants, mais aussi parce que c’est l’un des endroits qui célèbrent encore vraiment le cinéma.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes réalisateurs qui débutent dans l’industrie cinématographique ?

Je pense qu’il faut tout simplement suivre sa propre voie et être aussi unique et original que possible. Il faut savoir également quel point de vue adopter, et surtout le message qu’on souhaite communiquer. Le cinéma est aussi une œuvre collective, d’où la nécessité de s’entourer de personnes talentueuses, ouvertes aux idées des autres, étant donné que chaque membre de l’équipe peut apporter une perspective précieuse.

Quels messages souhaiteriez-vous transmettre à travers votre film « The Order », notamment dans un contexte politique mondial aussi complexe ?

« The Order » est centré sur des thèmes tels que le pouvoir et la corruption. Dans ce film, les personnages sont confrontés à des choix difficiles, souvent dictés par des intérêts personnels ou politiques. « The Order » semble aussi interroger la relation entre l’individu et les institutions ainsi que les dynamiques de pouvoir et les conséquences de ces enjeux à la fois sur un plan personnel et global, à travers un intrigue complexe du film, qui explore une mission secrète dans un contexte politique.

Le film invite à réfléchir sur l’importance de l’intégrité et de la vérité dans un monde politique où tout n’est pas toujours ce qu’il paraît. En montrant des personnages confrontés à des choix difficiles et des dilemmes moraux, j’ai mis en lumière la difficulté de maintenir sa propre vision et ses principes face à des forces de corruption ou de manipulation.