L’Association des barreaux du Maroc a appelé les avocats à une suspension totale des activités de défense à partir du 1er novembre. L’organisation dénonce un projet de réforme judiciaire élaboré de «manière unilatérale».

Dans un communiqué, l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) informe qu’elle a tenu une réunion samedi 26 octobre à Tanger, pour annoncer une nouvelle forme d’escalade et réitérer son engagement en faveur de la défense et de la justice. Ce mouvement vise à protester contre les projets de révision des Codes de procédure civile et pénale.

Lors de cette réunion, l’ABAM a déploré « l’inaction du gouvernement » et la « marginalisation des avocats », considérant que ce silence est une atteinte claire aux acquis des justiciables. Elle a, dans ce cadre, insisté sur la nécessité d’un dialogue constructif et une réponse globale et concrète aux revendications des avocats.

L’association a également critiqué plusieurs points, dont notamment « l’insistance sur des décisions unilatérales dans le cadre d’une vision étroite de réforme« , ou encore « la recherche de solutions pour résoudre les problèmes du système judiciaire au détriment des gains des justiciables« , précise la même source .

L’ABAM a ainsi annoncé certaines mesures dans le cadre de la poursuite de son programme de lutte. Elle a invité ses membres à la suspension de toutes les actions de défense programmées durant tout le mois de novembre. L’organisation de réunions régulières pour évaluer la situation est également évoquée.

Pour conclure, l’association demande aux professionnels de rester solidaires face à la crise actuelle.