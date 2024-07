Le Maroc célèbre ce dimanche la journée mondiale contre l’hépatite C sous le thème « Il est temps d’agir », l’occasion de sensibiliser à l’importance de la prévention, du dépistage et du traitement de cette maladie.

Pour faire face à cette maladie, le Maroc s’est doté d’un Plan stratégique national intégré de lutte contre le SIDA, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales 2024-2030 qui s’inscrit dans le cadre de la vision « Maroc sans hépatite C », dont l’objectif est de réduire la mortalité liée aux hépatites de 65% et les nouvelles infections de 60%, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Le ministère, qui affirme poursuivre ses efforts dans le domaine du dépistage et du diagnostic de cette infection, rappelle que le traitement de l’hépatite C par des médicaments antiviraux demeure pris en charge gratuitement au sein des centres hospitaliers régionaux et provinciaux, permettant ainsi la guérison de l’infection en quelques mois seulement.

Au Maroc, selon les données de l’enquête nationale de séroprévalence des hépatites virales menée par le ministère, la prévalence de l’hépatite C s’élève à 0,5% au sein de la population générale, avec environ 125.000 personnes infectées par l’hépatite C chronique, ajoute la même source, précisant que cette prévalence est particulièrement élevée parmi les groupes à haut risque, notamment les populations clés et les patients hémodialyses.

Les hépatites virales sont très répandues à travers le monde. Selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 300 millions de personnes sont atteintes par les hépatites virales B et C. Ces deux infections sont responsables de nombreux décès et de complications graves, telles que la cirrhose et le cancer du foie, conclut-on.