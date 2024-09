Le Roi Abdallah II de Jordanie a chargé, dimanche, son directeur de cabinet de former un nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre sortant, à la suite des élections législatives du 10 septembre, a annoncé le Palais.

« Le Roi Abdallah a chargé dimanche Jafar Hassan de former un nouveau gouvernement », a indiqué le Palais dans un communiqué.

M. Hassan, 56 ans, remplace Bicher Khasawneh qui a dirigé le gouvernement depuis octobre 2020 et qui a remis plus tôt sa démission au Souverain jordanien.

Directeur du cabinet du Roi Abdallah II, le nouveau chef du gouvernement a notamment occupé le poste de ministre de la Planification.

Dans une lettre publiée par le Palais, le Roi Abdallah II a appelé le Premier ministre désigné à « déployer tous les efforts pour soutenir la détermination de nos frères palestiniens sur leur terre et défendre leurs droits ».

Il a également appelé le nouveau chef du gouvernement à « œuvrer avec toute notre énergie au niveau arabe et international pour protéger le peuple palestinien, et mettre un terme aux agressions et aux flagrantes violations des principes humanitaires et du droit international ».

Lors des législatives tenues mardi, le Front d’action islamique est arrivé en tête, remportant 31 des 138 sièges du nouveau parlement.

Le Parti de la charte nationale, quant à lui, est arrivé en deuxième position avec 21 sièges, tandis que les partis Irada, Takadoum, le Parti national islamique et l’Union nationale ont obtenu respectivement 19, 8, 7, et 5 sièges.