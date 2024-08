Le Maroc a remporté la première place lors de la 31e édition des Olympiades africaines de mathématiques, qui s’est tenue dans les espaces de l’Université de Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 10 au 20 août 2024.

L’équipe nationale a obtenu 201 points, selon les délibérations du comité scientifique organisateur. « Ce total de points est un record qui n’a jamais été atteint par aucun pays dans l’histoire des Olympiades, suivie par l’équipe algérienne à la deuxième place (186 points), tandis que l’équipe tunisienne a obtenu la troisième place (133 points) », indique un communiqué du ministère de l’Éducation nationale.

En ce qui concerne les médailles, les compétiteurs marocains ont remporté 3 médailles d’or et 3 médailles d’argent, réparties entre les membres de l’équipe.

Les médaillés d’or sont :

-L’élève Yassine Kemmouh (42/42 points, score parfait) de la région de Casablanca-Settat ;

-L’élève Adam Mahdan (35/42 points) de la région de Souss-Massa ;

-L’élève Sami Moussaoui (33/42 points) de la région de l’Oriental.

Les médaillés d’argent sont :

-L’élève Sara El Messnaoui (31/42 points) de la région de Casablanca-Settat ;

-L’élève Soukaina El Branssi (30/42 points) de la région de Rabat-Salé-Kénitra ;

-L’élève Lina Chaker (30/42 points) de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Chacune de ces trois compétitrices a remporté une médaille d’or dans la catégorie féminine (PAMO Girls).

La 31e édition des Olympiades africaines de mathématiques a vu la participation de 27 pays, chaque pays étant représenté par une équipe de 6 compétiteurs (3 filles et 3 garçons). Les compétiteurs ont passé deux épreuves sur deux jours consécutifs, chacune d’une durée de quatre heures et demie.

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a adressé ses félicitations aux élèves qui ont honoré notre pays lors de cet événement scientifique, ainsi qu’aux encadrants qui ont veillé à leur préparation pour ce rendez-vous continental.

Le département de Chakib Benmoussa a également remercié les familles de ces élèves pour leur soutien et leur accompagnement dans la quête d’excellence et de réussite, avec des vœux de succès pour nos championnes et champions dans les futures éditions et dans leur parcours académique et professionnel.