Le Comité national olympique (CNOM) a dévoilé la grille des primes qui attendent les sportifs marocains aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En cas de performances notables, ils seront joliment récompensés .

Ainsi, chaque athlète marocain, qui décrochera une médaille d’or aux prochains JO dans une discipline individuelle recevra une prime de 2 millions de dirhams, alors que le médaillé d’argent percevra 1,25 million de dirhams. Quant au médaillé de bronze, il recevra 750 000 dirhams. Les athlètes qui établiront un record du monde pendant les Jeux Olympiques recevront un million de dirhams, et 500 000 dirhams pour un record olympique.

En outre, il est prévu des primes allant de 300 000 dirhams pour la quatrième place à 50 000 dirhams pour les places de la 21ᵉ à la 32ᵉ dans les sports individuels.

Concernant les sports collectifs composés de 2 à 4 membres, la médaille d’or vaudra 1 million de dirhams, la médaille d’argent 750 000 dirhams, et la médaille de bronze 500 000 dirhams. Egalement, les primes varieront entre 33 000 dirhams et 200 000 dirhams pour les équipes composées de 2 à 4 membres, et entre 25 000 dirhams et 150 000 dirhams pour les équipes de plus de 5 membres.

Les Jeux Olympiques de Paris sont, pour rappel, attendus du 26 juillet au 11 août 2024.