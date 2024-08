Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a assisté à la dernière séance d’entraînement de l’équipe olympique marocaine avant son affrontement décisif contre l’Espagne en demi-finale des Jeux Olympiques de Paris, qui se déroulera lundi à Marseille à 17h00.

Lekjaa était accompagné du sélectionneur national, Walid Regragui, et de son adjoint, Rachid Benmahmoud. Ils ont été accueillis par Tarik Sektioui, avec qui ils ont échangé sur les préparatifs de l’équipe et les dernières dispositions pour ce match important.

Ce n’était pas la première visite de Regragui pour soutenir l’équipe nationale olympique, puisqu’il avait également assisté au match contre les États-Unis depuis les tribunes du Parc des Princes.

L’équipe olympique marocaine vise à obtenir un bon résultat contre l’équipe espagnole forte pour continuer son chemin vers la conquête d’une médaille aux Jeux Olympiques de Paris.

Un seul joueur sera absent pour le Maroc lors de ce match contre l’Espagne, Bilel El Khannouss, en raison des cartons jaunes.

Rappelons que les Lionceaux de l’Atlas ont balayé vendredi leurs homologues américains (4-0) en quart de finale, décrochant ainsi le premier ticket pour les demi-finales du tournoi olympique masculin.

