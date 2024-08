L’Equatorien Brian Daniel Pintado a remporté le 20 km marche jeudi, qui a ouvert les épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques de Paris.

Pintado (1h18:55) a devancé le Brésilien Caio Bonfim (1h19:09) et l’Espagnol Alvaro Martin (1h19:11).

Pintado (29 ans) se couvre d’or 28 ans après le titre sur la même discipline de son compatriote Jefferson Perez aux Jeux d’Atlanta en 1996.

Le départ de la course, prévu à 07h30 a été repoussé de 30 minutes à cause d’un orage.

Les marcheurs se sont affrontés sur une boucle d’un kilomètre en plein centre de Paris, parcourue à plus de 15 km/h dans une chaleur humide (environ 23 degrés et 86% d’humidité).

Le groupe de tête s’est rétréci petit à petit jusqu’à une accélération de Bonfim au 18e kilomètre, dont a fini par profiter Pintado.

L’Italien Massimo Stano, tenant du titre, a pris la 4e place à 17 secondes du vainqueur.

¡EL ORGULLO DE UN PAÍS! 🥇

Brian Daniel Pintado offers the first medal of the #Paris2024 Games to Ecuador! 🔥🚶

LA FIERTÉ D’UN PAYS ! 🥇

Brian Daniel Pintado offre la première médaille des Jeux de Paris 2024 à l’Équateur ! 🔥🚶 pic.twitter.com/aaf0HeRtz8

