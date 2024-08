Soufiane El Bakkali est devenu, mercredi soir, le premier Marocain à remporter deux médailles d’or lors de deux éditions des Jeux Olympiques. Une prouesse inédite qu’il ajoute à sa carrière d’athlète déjà remarquable, mais qui n’a pas du tout été facile, au point qu’il a failli tomber dans le désespoir après sa blessure et renoncer à la participation aux JO.

Devenu mercredi soir au Stade de France le Roi du 3 000 m steeple de ces dernières années en conservant sa médaille d’or olympique (8 min 06 sec 05), El Bakkali a exprimé sa grande joie après sa victoire, déclarant, les larmes aux yeux, à la chaîne beIN Sports: «J’ai réussi, j’ai travaillé et je me suis bien préparé pour remporter cette médaille. Cette année n’a pas été facile pour moi, j’ai souffert d’une blessure, mais j’ai réussi à la surmonter».

«Ma saison était presque compromise à cause d’une blessure dont j’ai souffert pendant longtemps. Je n’aurais pas pu surmonter cet obstacle sans le soutien des personnes qui m’accompagnent, notamment mon entraîneur et ma famille. Merci à tout le monde. Merci à la Fédération qui m’a soutenu. Merci aussi à SM le Roi qui m’a encouragé. Grâce aux lettres qu’il m’a envoyées, j’ai réussi à surmonter cette épreuve et à me rétablir», a-t-il poursuivi, devenant ainsi le premier steepleur à conserver l’or olympique depuis le doublé du Finlandais Volmari Iso-Hollo il y a quasiment 90 ans (1932, 1936).

«La course n’a pas été facile. Il y avait un plan éthiopien, et heureusement que mon compatriote Tindouft (Mohammed) était avec moi. Je lui ai demandé pendant la course de faire tout ce qu’il pouvait pour m’aider ; il est allé à l’avant et a augmenté le rythme pour briser le groupe éthiopien», a-t-il reconnu.

«Pardonnez-moi»

Incapable de retenir ses larmes de joie, El Bakkali a déclaré: «Pardonnez-moi, car je viens juste de réaliser ce que j’ai accompli. Je suis entré dans l’histoire avec ce deuxième titre olympique consécutif, et je le dois aux supporters marocains qui ne cessent de me soutenir avec leurs messages auxquels je n’ai pas pu répondre, et aux champions actuels et passés». Il a annoncé qu’il dédiait cette médaille d’or olympique au Roi Mohammed VI.

Dans un geste témoignant de sa grandeur d’âme, le troisième athlète arabe à remporter deux médailles d’or olympiques, après son compatriote Hicham El Guerrouj et le nageur tunisien Oussama Mellouli, a adressé un appel aux critiques, les exhortant à ne pas «haïr les athlètes qui donnent tout ce qu’ils ont pour obtenir de bons résultats ; il faut les soutenir dans leurs épreuves».

«Ces victoires sont le fruit d’un travail de longue haleine, ce n’est pas quelque chose qui se fait maintenant. Depuis 2021, j’aspire à porter la flamme et à dominer cette course, et Dieu merci, j’ai réussi», a-t-il expliqué.

«Je ne dois pas oublier le rôle de mon père et de ma mère ; sans eux, je n’aurais rien accompli. Il est très important pour nous, Marocains, d’avoir la bénédiction des parents, et c’est une chance de l’avoir», a-t-il conclu.

Soufiane El Bakkali a réussi mercredi soir à graver son nom dans l’histoire de l’athlétisme à plus d’un titre après être devenu aux JO de Tokyo le premier coureur non kényan depuis 1980 à remporter la médaille d’or sur cette distance complexe.