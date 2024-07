L’entraineur de la sélection olympique marocaine de football, Tarik Sektioui tiendra une conférence de presse, jeudi prochain à Salé, pour annoncer la liste finale des joueurs retenus pour les Jeux Olympiques (JO) de Paris-2024.

Cette conférence de presse, prévue à 17h00, aura lieu au Complexe Mohammed VI de football, à Salé, indique la Fédération royale marocaine de football.

Lors du tournoi de football des JO, l’équipe nationale évoluera dans le groupe B avec l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak.

ندوة صحفية للسيد طارق السكتيوي للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

🎙️ Press conference of the coach Mr. Tarik Sektioui for Announcement of the players list called up for Olympic Games – Paris 2024 pic.twitter.com/zVdRMf3uQh

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 1, 2024