COUP DE GUEULE. La sélection nationale olympique a bien démarré sa campagne des Jeux olympiques, mais l’arbitrage semblait sur une autre comète… Cartons jaunes en rab, pas de fautes sifflées pour le Maroc et 15 MINUTES DE TEMPS ADDITIONNEL…

Les Lionceaux de l’Atlas ont ouvert le bal des Jeux olympiques 2024 ce mercredi avec une affiche on ne peut plus chaude. Le Maroc affrontait l’Argentine dans le cadre de la phase de poules des du tournoi de football des JO. Les amoureux de la sélection nationale attendaient, tous, ce jour depuis longtemps… Mais pour les Lionceaux, ce match fut un véritable calvaire avec une série de rebondissements.

La rencontre a démarré par un avantage clair des protégés de Sektioui en termes de niveau de jeu. Les Lionceaux ont démontré de quel bois ils se chauffent sur le terrain, dominant ainsi la sélection argentine tout au long du match. Akhomach a été excellent, délivrant une passe clé qui a permis aux Marocains de marquer le premier but et provoquant la faute dans la surface de l’Albicéleste qui a donné lieu à un penalty transformé de sitôt par Rahimi en but.

Mais entre ces deux actions, trop de choses à dire sur l’arbitrage. Le Suédois Glenn Nyberg qui a officié le match, assisté par ses compatriotes Beggi Mahbod et Soderqvist Andreas et la Danoise Frida Klarlund en quatrième arbitre, n’a pas brillé lors de ce match. Tout comme le VAR supervisé par l’Italien Paolo Valeri et le Roumain Ovidiu Hațegan.

Malgré l’ascendance de la sélection marocaine sur son adversaire, l’on a remarqué dès les premières minutes que les fautes étaient plus sifflées d’un côté que de l’autre… Et sans surprises, c’est le Maroc qui a, encore une fois, fait les frais de ce “penchant” de Glenn Nyberg. Ce dernier sifflait pour les Argentins à chaque accrochage entre deux adversaires mais oubliait de le faire quand il s’agissait d’un Lionceau qui subissait les accrocs de l’Albicéleste.

Lire aussi. JO 2024/Foot: incidents et confusion à la fin du match Argentine-Maroc

Parallèlement, Nyberg a été très généreux avec les Marocains… en cartons jaunes! Pas moins de 6 ont été distribués par le suédois contre seulement deux pour les argentins alors que les deux sélections avaient enregistré le même nombre de fautes, soit 10. Sur les 6 jaunes que les joueurs du Maroc ont écopés, 3 ont été donnés pour “conduite anti-sportive” à Bilal El Khannous, Soufiane Rahimie et Munir Mohamed. En revanche, de nombreuses fautes sur les Lionceaux n’ont pas été sanctionnées…

Mais le comble dans cette histoire, ce sont les 15 minutes de temps additionnel accordées par l’arbitrage à la fin de la deuxième mi-temps. Cette décision n’a pas choqué seulement les Marocains, mais une grande partie des observateurs du ballon rond. Pourquoi 15 minutes? Sur quelle base l’arbitre a-t-il fait son calcul? Ces questions resteront sûrement dans les annales. De mémoire de footeux, on n’avait jamais vu ça.

Sur les réseaux sociaux, la situation est tournée en dérision en avançant que l’arbitre n’a voulu mettre fin à la rencontre qu’après le but égalisateur des hommes de Javier Mascherano.

Après vérification de la VAR, le deuxième but argentin, inscrit à la 16e minute de temps additionnel, a été annulé pour hors-jeu. Ouf ! Justice a été rendue…

Mais tout cela n’est pas nouveau pour les Marocains qui crient au vol depuis le sifflet final. Ce scénario, ils l’ont déjà vécu auparavant et à deux reprises… en 2018 lors de la Coupe du monde qui s’est déroulée en Russie. Il s’agit de matchs tristement célèbres, au Maroc, contre l’Espagne et le Portugal où le monde a assisté à d’énormes erreurs d’arbitrage qui n’ont laissé aucune chance à la sélection nationale. Finalement, Nordin Amrabat avait bel et bien raison en 2018… VAR IS BULLSHIT !