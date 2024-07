Les joueurs du Maroc célèbrent un but contre l'Argentine dans le cadre du premier match du groupe B du tournoi de football masculin des JO. Crédit: AFP

Le premier match du tournoi de football des Jeux olympiques, qui opposait le Maroc à l’Argentine, a connu de nombreux rebondissements. Une situation qui a suscité des débats houleux sur les réseaux sociaux. Certains ont même laissé ressortir leur côté raciste…

Les sélections olympiques du Maroc et de l’Argentine ont ouvert, hier mercredi à Saint-Etienne, le bal du tournoi de football des JO 2024. Après avoir été menée 2 buts à 0 (doublé de Soufiane Rahimi), l’Albiceleste a réduit le score avant d’inscrire le but égalisateur après 16 minutes de temps additionnel.

Le match a été ensuite suspendu après l’invasion de la pelouse par des supporters marocains. Les joueurs, qui étaient rentrés aux vestiaires, ont réinvesti le terrain après près de deux heures, pour finir la rencontre. Le deuxième but argentin a été annulé pour hors-jeu après consultation de la VAR et il a été décidé de jouer 3 minutes de plus.

💥¡Lo nunca visto!💥 ⏳Se reanuda el Marruecos-Argentina tras DOS HORAS y el árbitro INVALIDA el GOL del 2-2 por fuera de juego. ❌Derrota de la albiceleste en #Paris2024.pic.twitter.com/OkpDy2GmX7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 24, 2024

Le Maroc a donc été déclaré vainqueur sur le score de 2-1. Un résultat qui est mal passé du côté argentin. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Albiceleste se sont lâchés. Loin du fair-play, certaines réactions étaient on ne peut plus racistes.

Recordemos que la cultura de Marruecos es : Emigrar a España y otros países porque su país está se cae a los pedazos ( literalmente ) Violar y explotar mujeres No los quieren en ningún lado por su condición. — Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) July 24, 2024

« Rappelons que la culture du Maroc est: émigrer vers l’Espagne et d’autres pays parce que leur pays est en train de s’effondrer (littéralement). Violer et exploiter les femmes. Ils ne sont désirés nulle part à cause de leur condition », a écrit un compte supporter de River Plate, club légendaire de ce pays, allant jusqu’à partager un cliché d’une des maisons qui ont été détruites par le séisme d’Al Haouz…

Certains supporters ont traité les Marocains de « barbares ».

Argentina empata 2-2 a Marruecos en los Juegos Olímpicos, y los aficionados marroquíes les tiran petardos mientras celebraban. Son sus costumbres y no hay que respetarlas. Son bárbaros. pic.twitter.com/5phHJUyTOS — Arturo Villa 🇪🇸 (@ArturoVilla_) July 24, 2024

Pour rappel, c’est le deuxième scandale lié au racisme, en moins de deux semaines, dont les Argentins sont accusés. Après avoir remporté la Copa America, les joueurs de l’équipe première ont été accusés de chants “racistes” contre l’équipe de France. Ce chant de la honte a été « remixé » pour les Marocains:

Escuchen, corran la bola

Son de Marruecos pero inmigran hacia europa

Cruzan a pie, con un bebé

Los españoles ya no saben que hacer

Aunque cierren las fronteras

Aunque los dejen entrar

El problema sigue estando

Porque se ahogan en el mar https://t.co/tKgE5MKfzb — Kingtana 🏟️ (@QuintanaRechaza) July 24, 2024

Néanmoins, d’autres supporters ont applaudi la décision de l’arbitre qui a annulé le deuxième but des Argentins. Pour eux, il s’agit du « plus grand acte de justice de l’histoire du sport. L’arbitre a décidé de ramener la lumière dans le football en refusant à l’Argentine un but illégal contre le Maroc« .

¡¡UN APLAUSO AL COMITÉ OLÍMPICO!! 👏 El día de hoy, presenciamos el acto de justicia más grande en la historia de los deportes. El arbitraje decidió regresarle la luz al fútbol, negándole un gol ilegal a Argentina ante Marruecos. AQUÍ LA FIFA NO PUEDE METER MANO. ✋🚫 pic.twitter.com/I8iwEYfsSR — FAN10 (@SoyFan10) July 24, 2024

Enfin, d’autres internautes ont loué le niveau des joueurs marocains, qui étaient bien dans leurs bottes hier mercredi.