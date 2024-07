Parmi les 60 sportifs marocains sélectionnés, 10 figurent dans les disciplines des sports de combat. Avec des palmarès impressionnants dans les compétitions continentales et internationales, les espoirs sont grands, en particulier chez les boxeurs marocains qui ont souvent dominé leurs catégories. Un nom ressort particulièrement, celui de Khadija El-Mardi, figure emblématique de ce sport.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 promettent d’être un spectacle de grandeur et de détermination, notamment dans les disciplines de sports de combat. Les compétitions débuteront le 27 juillet et se dérouleront jusqu’au 10 août au grand bonheur des millions de fans de boxe, judo et, entre autres, le taekwondo.

Le Maroc sera représenté par une délégation de combattants déterminés à laisser leur empreinte. Parmi eux, Khadija El Mardi, championne du monde de boxe dans la catégorie poids moyens, se distingue non seulement par ses performances exceptionnelles mais aussi par son parcours inspirant. Avec son style puissant et sa ténacité, El Mardi incarne l’esprit combatif marocain et aspire à décrocher l’or olympique.

Aux côtés d’El Mardi, d’autres talents marocains se préparent à affronter les meilleurs du monde. Yasmine Moutakki et Widad Bertal, respectivement qualifiées dans les catégories poids mouche et poids coq en boxe, apportent leur dynamisme et leur détermination.

En escrime, Houssam El Kord et Youssra Zekrani visent l’excellence dans leurs épreuves de l’épée et du fleuret.

En judo, le Maroc compte sur Abderrahmane Boushita et Soumiya Iraoui, tandis qu’Oumaima El-Bouchti et Fatima-Ezzahra Aboufaras porteront haut les couleurs nationales en taekwondo.

Enfin, Oussama Assad, engagé dans la lutte, complète cette équipe de champions. Ensemble, ces athlètes marocains ont pour objectif d’écrire une nouvelle page glorieuse dans l’histoire des sports de combat du pays.

Boxe (poids mouche)

Yasmine Moutakki, née en 1997, a remporté la médaille d’or dans la catégorie poids pailles aux Championnats d’Afrique 2017 à Brazzaville. Elle a ajouté à son palmarès une médaille de bronze aux Championnats du monde de 2023 à New Delhi dans la catégorie poids pailles ainsi qu’une médaille d’or aux Championnats d’Afrique de Yaoundé de cette même année. Moutakki est également considérée comme la première pugiliste marocaine à offrir au Maroc sa première médaille aux Championnats du monde de boxe féminine.

Son point fort: sa technique et sa détermination lui confèrent de réelles chances de podium à Paris.

Boxe (poids coqs)

Widad Bertal s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques en atteignant la finale du tournoi de qualification olympique africain de 2023. Elle a été doublement médaillée d’or aux championnats d’Afrique de boxe amateur 2023 à Yaoundé ainsi qu’aux Jeux panarabes de 2023 à Alger et aux Jeux africains de 2023 à Accra, faisant d’elle un des plus grands espoirs du Royaume.

Son point fort: Bertal est reconnue pour sa rapidité et son agilité, des qualités qui pourraient bien lui valoir une médaille cet été.

Boxe (middleweight)

Khadija El Mardi, championne du monde en titre dans la catégorie des 75 kg, s’apprête à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec des ambitions élevées. Ayant déjà marqué l’histoire en devenant la première femme arabe et africaine à remporter une médaille d’or aux Championnats du monde de boxe IBA en 2023, elle a consolidé sa position avec une qualification assurée lors du tournoi de Dakar en 2023.

Watch the moment Khadija El Mardi, Moroccan heavyweight boxer, became the first African and first Arab woman to win an international gold medal at the IBA Women’s World Boxing Championship in India 🥊 pic.twitter.com/XcxAbL9c2f — AJE Sport (@AJE_Sport) March 29, 2023

Son point fort: forte de son expérience et de sa détermination, El Mardi vise désormais à décrocher une médaille olympique à Paris​.

Escrime (épée)

Du haut de ses 31 ans, Houssam El Kord, l’un des meilleurs épéistes marocains, a assuré sa place aux JO grâce à ses performances constantes au niveau continental. Il a marqué sa présence sur la scène internationale en remportant une médaille d’or aux Jeux Africains de 2019 à Rabat et une médaille d’argent par équipe lors du même événement. Participant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, El Kord a acquis une précieuse expérience qu’il compte bien mettre à profit lors de ces Jeux pour monter sur le podium.

Escrime (fleuret)

Youssra Zekrani, 29 ans, est spécialisée dans le fleuret. Elle a déjà représenté le Maroc aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 dans l’épreuve de fleuret féminin. Elle a également remporté une médaille d’argent lors des Championnats d’Afrique d’escrime à Casablanca en 2018.

Son point fort: sa participation régulière aux compétitions internationales et son succès dans les championnats régionaux lui donnent de bonnes chances de briller sur la scène mondiale et de représenter fièrement le Maroc​.

Judo (-66 kg)

Abderrahmane Boushita, judoka marocain, concourt dans la catégorie des -66 kg. Il s’est distingué par ses performances sur la scène internationale, notamment en remportant des médailles d’argent aux Jeux africains de 2019 à Rabat et aux Championnats d’Afrique de 2022 à Oran et ceux de 2023 à Casablanca. Boushita a également décroché une médaille de bronze aux Championnats d’Afrique de 2021 à Dakar. En 2023, il a remporté la médaille d’or au Grand Prix de Perth, une performance qui booste ses chances pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Son point fort: ses récents exploits dont de lui un sérieux prétendant pour une médaille olympique.

Judo (-52 kg)

Soumiya Iraoui a accumulé un palmarès impressionnant au niveau continental avec plusieurs médailles d’or aux Championnats d’Afrique, dont ses récentes victoires en 2023 et 2024. Iraoui a elle aussi représenté le Maroc aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, où elle a remporté son premier combat avant d’être éliminée par Chelsie Giles, médaillée de bronze britannique.

Son point fort: en plus de ses succès africains, elle a décroché des médailles lors d’événements internationaux tels que le Grand Prix de Tashkent et le Grand Slam d’Abu Dhabi.

Taekwondo (-49 kg)

Oumaima El Bouchti, talent émergent du taekwondo marocain, a commencé à se faire remarquer en remportant une médaille de bronze aux Jeux Méditerranéens de 2018 à Tarragone et a continué à impressionner en décrochant l’or aux Championnats d’Afrique en 2018, 2021, 2022 et 2023 dans différentes catégories de poids sans oublier sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Son point fort:El Bouchti a acquis une précieuse expérience olympique qu’elle mettra à profit aux Jeux de Paris 2024.

Taekwondo (+67 kg)

C’est Fatima-Ezzahra Aboufaras qui complète la liste de la délégation marocaine de taekwondoïste qui fera le voyage en France pour les JO. Celle-ci a marqué l’histoire du taekwondo en remportant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires dans la catégorie des plus de 63 kg. Son palmarès impressionnant inclut également des médailles d’or aux Jeux Africains de 2018 et 2023, ainsi qu’aux Championnats d’Afrique de 2022 et 2023. En 2022, elle a décroché l’argent aux Jeux Méditerranéens et le bronze aux Jeux de la Solidarité Islamique.

Son point fort: Aboufaras semble prête à affronter les meilleures mondiales à Paris.

Lutte (-130 kg)

Oussama Assad, lutteur talentueux spécialisé en lutte gréco-romaine dans la catégorie des 130 kg, se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec de solides perspectives. Âgé de 25 ans, il a déjà marqué sa carrière avec plusieurs performances notables. En 2023, il a décroché une médaille de bronze aux Championnats d’Afrique à Tunis, et il s’est classé deuxième au tournoi de qualification olympique pour l’Afrique et l’Océanie en 2024.

Son point fort: sa force et sa technique pourraient bien lui permettre de viser une médaille olympique.