En se remobilisant après la défaite en demi-finale pour remporter la médaille de bronze du football masculin aux JO contre l’Égypte (6-0), le Maroc a « montré du caractère », s’est félicité le capitaine et joueur du Paris SG, Achraf Hakimi, jeudi, à Nantes.

« Je suis très fier qu’on ait réussi à prendre cette médaille après tout le travail et tous les sacrifices que nous avons faits depuis un mois », a expliqué le joueur.

Auteur du sixième et dernier but, d’un sublime coup franc direct de 30 mètres, il a estimé que son équipe avait « mérité cette médaille ».

« On voulait aller chercher la médaille d’or, mais on n’a pas pu se qualifier en finale. Mais on a montré du caractère, on a montré que notre équipe était prête et capable de prendre une médaille historique pour tous les Marocains », a-t-il poursuivi.

De son côté, le coach Tarik Sektioui a estimé que cette médaille montre que « le football marocain est sur la bonne voie et en train de progresser ».

« On était dans l’obligation de réaliser cela après la (quatrième place) au Mondial (au Qatar) et les progrès faits par le football marocain. On se devait de continuer sur cette lancée », a-t-il ajouté.