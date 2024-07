Après avoir dominé quasiment toute la rencontre, les Lionceaux de l’Atlas et l’Albiceleste se sont neutralisés ce mercredi dans le cadre de la phase de poules des Jeux olympiques 2024. Le match s’est soldé par un nul 2-2, après un temps additionnel de 15 minutes. Du jamais vu dans les annales du foot!

Alors que le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne était quasiment à son comble avec une présence importante des supporters marocains, la sélection nationale olympique a quelque peu déçu. Achraf Hakimi et ses coéquipiers étaient bien dans leurs crampons cette après-midi, mais pas tout au long du match.

Pour le premier jour du tournoi de football des Jeux olympiques 2024, le match Maroc-Argentine était l’une des affiches les plus attendues par les amoureux du ballon rond. Et les Lionceaux de l’Atlas et leurs adversaires étaient bel et bien au rendez-vous.

Dès la 22e minute, Ilias Akhomach a signé la première tentative du Maroc, mais celle-ci a fini bien loin des cages de Geronimo Rulli. Sept minutes après, Hakimi s’est raté encore une fois et le ballon est passé à côté du poteau gauche des Argentins.

الهدف الأول من توقيع سفيان رحيمي⚽

𝐆𝐎𝐀𝐀𝐋𝐋!! Soufiane Rahimi scores the opening goal pic.twitter.com/LuDvzGi4s7 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 24, 2024

Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période pour assister au premier but de la rencontre. Sur une somptueuse action collective des Lionceaux, ainsi qu’une roulette d’Akhomach, Rahimi a trouvé les filets adverses sur une passe de Bilal El Khannouss.

De retour des vestiaires, Akhomach a encore une fois été décisif. Rahimi a profité d’une faute dans la surface de Soler sur le marocain du Villarreal pour alourdir le score grâce à un penalty à la 50e minute.

الهدف الثاني للمنتخب الوطني من توقيع سفيان رحيمي 🤩 GOAL !! Soufiane Rahimi scores the second goal from the penalty spot! 👏🏻#DimaMaghrib | #Paris2024 pic.twitter.com/yU7MGPMcwK — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 24, 2024

À la 68e minute de jeu, l’Argentine a pu marquer son premier but grâce à son latéral, Soler, qui a récupéré un centre flottant au second poteau. Finalement c’est Simeone qui a réussi à réduire le score pour l’Albiceleste.

La fin de la deuxième période a été marquée par une énorme pression des Argentins sur le camp marocain. Les joueurs de Javier Mascherano n’étaient pas ravis du score et l’ont fait savoir en menant des attaques contrépétée inues sur les cages de Mohamedi.

Cependant, nombreux ont été surpris par les 15 minutes de temps additionnels accordées par l’arbitre de la rencontre. Après plusieurs tentatives, l’Argentine a fini par égaliser à la dernière seconde de jeu après une séquence chamboule-tout devant les cages de la sélection marocaine. C’est donc grâce à une série de ricochés que Medina a mis le ballon au fond des filets.

Le premier match du groupe B s’est donc soldé par un match nul alors que le Maroc aurait pu garder son leadership dans ce groupe. Les protégés de Sektioui joueront donc leur deuxième match contre l’Ukraine le 27 juillet avant de croiser le fer contre l’Irak le 30 de ce même mois.