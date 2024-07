Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont officiellement démarré samedi dernier et nombre d’athlètes marocains sont déjà hors course. On dresse le bilan.

Les athlètes marocains connaissent une entrée en matière difficile aux Jeux olympiques de Paris, entre éliminations précoces et contre-performances. On commence par le judo, où les espoirs étaient placés sur Abderrahmane Boushita, classé 28e mondial. Mais le Marocain a été battu par son adversaire israélien au premier tour des moins de 66 kg. Même son de cloche pour Soumiya Iraoui, battue par la Chypriote Sofia Asvesta dans la catégorie des -52 kg.

Hier dimanche, la rameuse Majdouline El Allaoui n’a pas réussi à compenser sa défaite. Après avoir terminé dernière de sa série la veille avec un temps de 8:30.47, elle a pris la cinquième place lors des repêchages avec un temps de 8:42, synonyme d’élimination.

En escrime non plus, les Marocains n’ont pas brillé. Youssra Zakarani a été éliminée au premier tour face face à la Polonaise Martyna Jelinska sur le score de 15-3, tandis que Houssam El Kord a chuté en 16e de finale, ce dimanche, contre le Kazakh Ruslan Kurbanov sur le score de 15-13.

Rebelote en cyclisme. Achraf Ed-Doghmy a terminé très loin derrière le Belge Remco Evenepoel lors de la course contre la montre individuelle. Sur un parcours de 33,4 km, le cycliste marocain a fini au bas du tableau avec un temps de 43:31.37, soit sept minutes de plus que le médaillé d’or.

Alors qu’il avait terminé premier dans sa série, Ilias El Fallaki a été éliminé du 400 mètres nage libre hommes. Avec un temps de 4:01.59, il a terminé 33e au classement général, insuffisant pour avancer. Idem pour Imane Houda El Barodi, éliminée des qualifications du 100 mètres brasse avec un temps de 1:14.57, et se classant 34e sur 37 nageuses.

Pour son premier match, l’équipe marocaine de beach-volley, composée de Mohamed Abicha et Zouheir El Karoubi, a été impuissante face au Brésil. Les Marocains se sont inclinés 2-0 (21-18, 21-10). Toutefois, ces derniers restent toujours en compétition. Leur prochain match les opposera aux États-Unis mardi prochain.

Yasmine Mouttaki, qui a été la première à représenter le Royaume dans la boxe, s’est inclinée dès les 16e de finale de chez les poids mouches (50 kg). C’est donc sur une décision unanime (5-0) que les juges ont déclaré la Philippine Aira Villegas grande gagnante. Khadija El Mardi (75 kg) et Widad Bertal (54 kg) restent opérationnelles pour la suite des Jeux.

Au titre des performances positives, le surfeur Ramzi Boukhiam a réussi à se qualifier pour le 3e tour à Teahupoo, à Tahiti. Après avoir battu le Salvadorien Bryan Perez avec 14,60 points contre 12,60 points, il affrontera en 8e de finale le Brésilien Joao Chianca. C’est la deuxième fois que Boukhiam se hisse à ce stade des JO.

Une autre performance positive a été la victoire des Lionceaux de l’Atlas dans le tournoi de football olympique des JO 2024, en battant l’Argentine sur le score de 2 buts à 1. Mais Hakimi et ses camarades n’ont pas su confirmer face à l’Ukraine (défaite 2-1). Tous les yeux sont désormais rivés sur le troisième et dernier match de poule face à l’Irak, demain mardi à 16h00.

Au tir sportif, Driss Haffari a fini, ce lundi 29 juillet, 3e de sa série de qualification. En récoltant 73 points, soit autant que sept autres tireurs, le Marocain s’est classé à la 3e place ex aequo, derrière le Suédois Rickard Levin Andersson (74 points) et l’Australien James Willett (74 points). Notons que les six premiers du classement général se qualifient pour la finale, prévue ce mardi 30 juillet dans l’après-midi.

Pour l’instant, aucune médaille n’a été remportée par le Maroc. Mais cela pourrait changer dans les jours à venir avec notamment l’entrée en la matière du champion olympique Soufiane El-Bakkali, spécialiste du 3.000 m steeple, ou encore la championne du monde de boxe Khadija El Mardi (75 KG).

Sur le plan continental, à l’image du Royaume, l’Afrique déçoit pour le moment dans ces JO. Seulement 3 médailles ont été remportées par les pays africains, dont une d’argent pour la Tunisie ainsi que deux de bronze pour l’Afrique du Sud et l’Egypte.