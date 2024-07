Les athlètes palestiniens qui vont participer aux Jeux olympiques à Paris (26 juillet-11 août) doivent faire de cet événement une « tribune » pour dénoncer la guerre à Gaza, a estimé dimanche la délégation palestinienne, lors d’une cérémonie de départ à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

« Le départ de nos athlètes pour les JO-2024 intervient dans un moment très sombre de notre histoire », a déclaré lors d’une conférence de presse organisée à l’Institut français de Ramallah la ministre d’Etat aux Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin.

L’Etat palestinien présentera huit athlètes lors des JO de Paris et deux autres pour les Jeux paralympiques. Un seul des huit sportifs palestiniens des JO s’est qualifié, les sept autres ayant bénéficié d’une invitation du CIO.

Qu’importe, « vous n’êtes pas seulement des athlètes mais aussi (…) des symboles de la résistance palestinienne », a dit la ministre, en s’adressant notamment à Valerie Tarazi, nageuse américano-palestinienne présente lors de cette cérémonie, à moins de deux semaines de l’événement.

Après neuf mois de guerre à Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent des commandos du Hamas le 7 octobre en Israël, « représenter la Palestine » aux JO de Paris, « c’est déjà une victoire », a-t-elle expliqué.

La participation de ces huit athlètes dans six disciplines différentes (athlétisme, natation, taekwondo, judo, boxe et tir) est déjà un petit miracle alors que les infrastructures sportives ont été détruites à Gaza, que la pratique sportive est un casse-tête en Cisjordanie occupée, et que 400 athlètes, bénévoles et employés du monde sportif ont été blessés ou tués depuis le 7 octobre dans le territoire assiégé par Israël, a affirmé Jibril Rajoub, président du comité olympique palestinien.

Pour lui, les athlètes doivent se servir de l’exposition médiatique qu’offrent les Jeux et en faire une « tribune » pour sensibiliser l’opinion publique sur la campagne militaire israélienne à Gaza.

« C’est pour ça qu’on doit participer », a-t-il estimé.

« Le sport palestinien a été durement touché par la guerre », a abondé le consul général de France à Jérusalem, lors de la conférence de presse, assurant que Paris allait soutenir le sport palestinien à hauteur de 1 million d’euros en 2024.

« En soutenant le sport en Palestine, la France contribuera à soutenir le peuple palestinien », a-t-il ajouté.