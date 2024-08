Au lendemain de la défaite du Maroc face à l’Espagne en demi-finale du tournoi olympique de football, le capitaine des Lionceaux Achraf Hakimi est la cible de nombreux commentaires racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux.

Une vraie plaie, le racisme a la vie dure, notamment dans le sport. Et la dernière victime en date est Achraf Hakimi. Le capitaine de l’équipe olympique marocaine de football est ce mardi la cible de commentaires racistes et islamophobes sur les réseaux sociaux.

Suite à la défaite des Lionceaux face à la Rojita espagnole, hier lundi en demi-finale du tournoi olympique de football, le joueur marocain s’est exprimé les réseaux. « Déçus par le résultat d’hier. Nous allons tout donner pour décrocher la médaille de bronze. Merci pour votre soutien. Dima Maghrib« , a-t-il posté.

Déçus par le résultat d’hier. Nous allons tout donner pour décrocher la médaille de bronze. Merci pour votre soutien. Dima Maghrib ❤️ pic.twitter.com/hvxCMIctIc — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) August 6, 2024

Si certains internautes, et ils sont nombreux, l’ont encouragé, d’autres, tout aussi nombreux, y ont vu une occasion de cracher leur venin raciste et islamophobe à travers des émojis de singes et de cochons, ainsi que des photos et vidéos similaires, sous le post du joueur du PSG.

Achraf Hakimi est la cible de nombreux commentaires racistes et islamophobes de la part de supporters espagnols sur ses réseaux sociaux. 😕 Le latéral marocain avait auparavant dit sur l’Espagne : « Même avec un passeport espagnol, ils verront toujours un nom d’arabe et une tête… pic.twitter.com/VubvSM9Khf — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 6, 2024