Aujourd’hui, la sélection nationale olympique jouera son dernier match de la phase de poules du tournoi de football des Jeux olympiques de Paris 2024 contre l’Irak. Si les Lionceaux gardent espoir, les pronostics leur sont largement favorables.

Après un début en feu des Lionceaux de l’Atlas, portés par Achraf Hakimi, Munir Mohamedi et Soufiane Rahimi, l’heure est désormais aux calculs…

Pour leur premier match, l’équipe olympique du Maroc a tapé fort en battant l’un des favoris du tournoi: l’Argentine! Lors d’un match, on ne peut plus chaud, en termes de niveau de jeu, mais également au niveau de l’arbitrage, les Marocains ont su faire la différence.

Les protégés de Sektioui ont remporté la première rencontre de cette phase de poule après une fin de match chaotique. Alors que l’on pensait le match plié sur une égalité, le VAR annule le deuxième but de l’Albicéleste après une suspension qui aura durée près de deux heures. Le Maroc l’emporte donc sur le score de 2-1 et se classe premier de son groupe.

يـــــــــــوم الــمــــبــــاراة ⚽

المغرب x العراق لحساب الجولة الثالثة من الألعاب الأولمبية 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝𝘿𝙖𝙮 🇲🇦⚡🇮🇶

Qualification is our goal today 👊🏻#DimaMaghrib | #Paris2024 pic.twitter.com/6UeWvCWQAl — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 30, 2024

Deuxième match: Maroc-Ukraine… Une rencontre qui a laissé un goût amer chez les supporters des Lionceaux. Les Ukrainiens étaient en infériorité numérique, mais les Lionceaux ont peiné à prendre le contrôle du milieu de terrain.

L’Ukraine a été la première à trouver le chemin des cages avant que Rahimi n’égalise à la 64e minute de jeu sur un penalty. À 11 contre 10 sur la pelouse, les Lionceaux avaient beau attaquer les cages adverses, mais sans réelle opportunité. Ils ont pêché par le manque d’efficacité. Et comme c’est toujours cas dans le football le veut: en ratant beaucoup d’occasions, on fini par le pays cher. Et finalement, les Lionceaux se sont fait surprendre par un but tardif d’Igor ukrainien (90+8).. La rencontre s’est donc soldée sur une défaite (1-2).

Vient ainsi le dernier match des U23 Marocains contre l’Irak qui aura lieu aujourd’hui à partir de 16h00. Pour ce match, Sektioui et ses poulains n’auront pas droit à l’erreur pour assurer la qualif’. Toutes les sélections du groupe B sont à égalité de points, soit 3 chacune. Et pour échapper aux calculs du goal-average, une seule solution s’offre au Maroc: la victoire!

آخر الإستعدادات لمباراة العراق

Final preparations ahead of Iraq game ⚽ pic.twitter.com/8BJqzhTz8F — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 29, 2024

En cas de victoire, les Lionceaux de l’Atlas se qualifieront automatiquement au quart de finale du tournoi de football des JO. En cas de défaite, ils seront hors-jeu. Si le match contre l’Irak se solde par un match nul, peu importe le vainqueur du duel Ukraine-Argentine, le Maroc se qualifie.

En cas de deux matchs nuls dans le groupe, c’est le goal-average qui désignera les qualifiés. Un paramètre qui ne penche clairement pas en faveur de la sélection marocaine en ce moment. Les hommes de Sektioui devront marquer plus de buts que l’Ukraine pour changer la donne. La tâche risque d’être rude devant une sélection irakienne qui jouera le tout pour le tout. Mais les Lionceaux gardent espoir.