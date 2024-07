Le tournoi de football des Jeux olympiques de Paris démarrera ce mercredi 24 juillet. La sélection marocaine disputera son premier match ce même jour contre l’Argentine, avant d’affronter l’Ukraine et l’Irak dans le groupe B. Quelles sont les chances des protégés de Tarik Sektioui face à leurs adversaires?

L’équipe nationale U23 s’apprête à faire son entrée en lice au tournoi de football des JO de Paris. Menée par les expérimentés Achraf Hakimi, Munir Mohamedi et Soufiane Rahimi, et sous la houlette de Tarik Sektioui, l’équipe nationale olympique est arrivée hier dimanche à Saint-Étienne, où elle disputera ses deux premiers matchs de la phase de poules: contre l’Argentine le 24 juillet, puis l’Ukraine le 27 juillet. Les Lionceaux affronteront enfin l’Irak le 30 juillet à Nice.

A deux jours du début du tournoi, la team nationale affiche enfin complet: Oussama El Azzouzi, qui manquait à l’appel, a rejoint ses coéquipiers samedi dernier. Le milieu de terrain de Bologne s’est entrainé individuellement.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆 📈 pic.twitter.com/Wr8kOuYp58 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 21, 2024

Pour sa préparation, la sélection marocaine a joué un match amical contre le FC Villefranche Beaujolais, le 18 juillet. La rencontre s’est soldée par une victoire, quelque peu difficile, des Marocains (2-1) face au club de National. L’on retient également que Hakimi, le capitaine, a manqué l’occasion d’alourdir le score en ratant deux penalties. Doit-on s’inquiéter?

Des adversaires prenables?

Pour leur premier match aux JO, les Lionceaux de l’Atlas affronteront l’Argentine, ce mercredi 24 juillet à partir de 14h heure marocaine. Un match très important qui donnera le ton de la suite du parcours des poulains de Sektioui. Mais si elle fait peur sur le papier, l’Albiceleste n’a pas vraiment convaincu récemment. Sans Lionel Messi, qui a décliné l’invitation du coach Javier Mascherano pour jouer aux JO 2024, l’équipe pourrait être « prenable » pour Hakimi et Cie. Les Argentins ont d’ailleurs raté leur préparation en concédant une défaite en amical contre la Guinée (0-1).

Pour le deuxième match, le Maroc affrontera l’Ukraine, une équipe que le Tarik Sektioui connaît très bien. En effet, à son arrivée à la tête des U23 marocains, le coach olympique a perdu son premier match face au Bleus et Jaunes en amical (0-1), en mars dernier. Les Ukrainiens partent donc avec un semblant d’ascendant psychologique, mais ils pourraient bien être surpris. De plus, les poulains de Ruslan Rotan n’ont pas vraiment convaincu lors des matches de préparation: 1-1 face à l’Egypte et 2-2 face au Paraguay.

Pour le troisième et dernier match de la phase de groupes, les Lionceaux de l’Atlas auront à faire aux Lions de Mésopotamie. Quasi inconnu au bataillon dans le monde du football international, l’Irak peut être considéré comme le maillon faible de ce groupe B. L’équipe a d’ailleurs été battue par l’Egypte en amical mercredi dernier (1-2). Mais dans tout tournoi, il ne faut en aucun cas sous-estimer son adversaire. A bon entendeur…

Lire aussi: JO 2024: le Maroc parmi les pays offrant les plus belles primes aux athlètes médaillés

Par ailleurs, au niveau de la sélection olympique marocaine elle-même, des inquiétudes demeurent. Tout d’abord, il s’agit d’une équipe fraîchement composée, avec plusieurs éléments qui jouent ensemble pour la première fois. Idem pour le coach qui n’a pris les rênes qu’en mars dernier. Néanmoins, ça reste une équipe pleine de talents à l’image d’Eliesse Ben Seghir, Ilias Akhomach, Amir Richardson ou encore Oussama Targhalline.

Ajoutez à ce groupe des guest-stars comme Hakimi, héros du Mondial qatari et demi-finaliste de la dernière Champions League, Rahimi, auteur d’une saison explosive en club couronnée par un trophée de vainqueur de la Ligue des champions d’Asie, et Mohamedi, un portier dont l’expérience n’est plus à prouver, et vous obtenez une équipe qui pourrait bien faire la différence dans ces JO. Mais pour cela, Tarik Sektioui devra faire les bons choix…