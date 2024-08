L’attaquant de l’équipe olympique marocaine de football Soufiane Rahimi a fini meilleur buteur du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024.

Trop fort. Soufiane Rahimi a éclaboussé le tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024 de son talent. C’est officiel à l’issue de la finale du tournoi entre la France et l’Espagne, remportée ce vendredi par la Rojita 5-3: l’attaquant marocain a terminé meilleur buteur avec 8 réalisations, loin devant ses poursuivants.

Mesdames et messieurs, le meilleur buteur du tournoi de Football Masculin de #Paris2024 avec un total de 8 buts exceptionnels : Soufiane Rahimi. ⚽🇲🇦 pic.twitter.com/Wg9jYukY9o — CAF – FR (@caf_online_FR) August 9, 2024

Rahimi a marqué dans chacun des matchs du Maroc dans cette compétition: 2 buts contre l’Argentine, 1 but contre l’Ukraine et 1 but contre l’Irak en phase de groupe, 1 but contre les Etats-Unis en quart de finale, 1 but contre l’Espagne en demi-finale et 2 but contre l’Egypte en match pour la médaille de bronze.

Il a par ailleurs établi un nouveau record, devenant le premier joueur à marquer dans six matches olympiques consécutifs.