La Commission de discipline de la FIFA a nommé un expert intégrité afin d’accompagner les enquêteurs quant aux incidents qu’a connus la fin du match Maroc-Argentine.

La « drama » autour du match qui a opposé les sélections olympiques marocaines et argentines mercredi dernier n’est pas prête de connaître un dénouement. Suite à une plainte déposée par la Fédé argentine, la Fédération internationale de football association (FIFA) a décidé de “nommer un expert intégrité chargé d’accompagner les enquêteurs concernant de potentielles infractions” à sa réglementation.

Cette décision intervient “à la suite des événements qui se sont déroulés le 24 juillet 2024 au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne (France) dans le cadre de la rencontre opposant l’Argentine au Maroc et comptant pour la phase de groupes du Tournoi Olympique de Football masculin de Paris 2024”, indique la faîtière mondiale dans un communiqué publié jeudi.

“De plus amples informations concernant le résultat des investigations seront communiquées en temps utile”, a la FIFA.

Lire aussi: JO 2024/Foot: après sa défaite face au Maroc, l’Argentine porte plainte auprès de la FIFA

Notons qu’avant la FIFA, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques a lui aussi ouvert une enquête suite au chaos survenu lors de la fin matche Argentine-Maroc, et ce, dans le but de déterminer la gravité des incidents.

Pour rappel, la rencontre Maroc-Argentine a été suspendue avant la fin du temps additionnel après que des supporters marocains ont envahi le terrain. Des jets de gobelets et de bouteilles ont également eu lieu. Près de deux heures plus tard, après consultation de la VAR, le deuxième but argentin a été annulé et le match a repris pour trois minutes. Résultat final: victoire du Maroc (2-1).