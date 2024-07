Ilias Akhomach entouré des Lionceaux de l'Atlas célébrant le but face à l'Albicéleste.

Lors du match des Lionceaux de l’Atlas contre l’Argentine, dans le cadre du tournoi de football des Jeux olympiques 2024, Ilias Akhomach a été remplacé à la 59e minute suite à une blessure. Toutefois, l’ailier droit semble prêt pour le match contre l’Ukraine.

Bonne nouvelle pour Tarik Sektioui et les fans des Lionceaux de l’Atlas: Ilias Akhomach sera présent ce samedi contre l’Ukraine dans le cadre du deuxième match des Lionceaux de l’Atlas au JO 2024. Selon beIN Sports, le staff médical de la sélection olympique aurait donné son feu vert au joueur pour disputer la suite de la compétition.

🟪 #أول_مصدر | مراسل beIN SPORTS: المغربي إلياس أخوماش يتلقى التصريح الطبي من أجل خوض مباراة أوكرانيا pic.twitter.com/86HIoANUwr — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 25, 2024

Akhomach a été l’un des artisans de la victoire face à l’Albiceleste (2-1). S’il n’a marqué aucun but ce jour, le joueur a été derrière les deux buts marocains. Grâce à sa passe clé, Bilal El Khannouss a délivré l’assist qui a permis à Soufiane Rahimi de marquer le premier but. Et c’est aussi grâce à une faute commise sur lui en surface que Rahimi a pu alourdir le score sur penalty.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe du Maroc (@equipedumaroc)

L’ailier marocain du Villarreal a quitté le terrain à la 59e minute de jeu à cause d’une blessure et a été remplacé par Abde Ezzalzouli, qui n’a pas vraiment convaincu avec sa prestation. Akhomach pourrait ainsi faire partie des titulaires pour la prochaine rencontre. D’ailleurs, ce dernier n’apparaît pas sur les vidéos et photos publiées sur la page officielle de l’EN.

Pour rappel, les protégés de Sektioui joueront ce samedi contre l’Ukraine. La rencontre est prévue à 16h00 marocaine et sera diffusée sur Arryadia, beIN Sports et Eurosport 5. Pour le troisième et dernier match, l’on assistera à un clash de lions le 30 juillet: les Lionceaux de l’Atlas face aux Lionceaux de Mésopotamie (Irak).