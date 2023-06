La Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, Jill Biden, a salué dimanche à Marrakech le leadership du roi Mohammed VI en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Les États-Unis sont reconnaissants de leur partenariat et de leur amitié de longue date avec le Maroc. Sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc encourage les réformes visant à autonomiser les femmes et les jeunes, reflétant nos priorités communes », a indiqué Jill Biden dans un discours qu’elle a prononcé lors d’un événement d’autonomisation des femmes à l’Association Ennakhil, ce dimanche 4 juin à Marrakech.

Dans ce discours publié par la Maison Blanche dimanche elle a ajouté que les États-Unis sont reconnaissants à l’égard de leur partenariat et amitié séculaire avec le Maroc.

La Première Dame des Etats-Unis a en outre rappelé avoir été « gracieusement accueillie » à son arrivée samedi après-midi à Marrakech, par la Princesse Lalla Hasnaa.

Your Majesty King Mohammed VI and Princess Lalla Hasna, thank you for the kind welcome to Morocco — it’s an honor to visit one of the United States’ oldest friends.

Shukran bzaf! pic.twitter.com/Mc3R33TDOD

— Jill Biden (@FLOTUS) June 4, 2023