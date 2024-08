Les perspectives du marché du travail mondial pour les jeunes se sont améliorées au cours des quatre dernières années et la tendance à la hausse devrait se poursuivre pendant encore deux ans, selon un nouveau rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Toutefois, le rapport, intitulé »Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2024 » (GET for Youth), met en garde contre le nombre préoccupant de jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET), et contre le fait que la reprise de l’emploi après la pandémie de COVID-19 n’a pas été universelle. Les jeunes de certaines régions et de nombreuses jeunes femmes ne profitent pas de la reprise économique.

Le taux de chômage des jeunes en 2023, qui est de 13 %, soit 64,9 millions de personnes, est le plus bas depuis 15 ans et représente une baisse par rapport au taux de 13,8 % enregistré en 2019 avant la pandémie. Il devrait encore baisser pour atteindre 12,8 % cette année et l’année prochaine.

Cependant, le rapport note que la situation n’est pas la même dans toutes les régions. Dans les États arabes, en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est et du Pacifique, les taux de chômage des jeunes étaient plus élevés en 2023 qu’en 2019.

Le rapport met également en garde les jeunes contre d’autres »vents contraires » qui les empêchent de réussir dans le monde du travail. Il constate que trop de jeunes à travers le monde sont des NEET et que les possibilités d’accès à des emplois décents restent limitées dans les économies émergentes et en développement. En 2023, un jeune sur cinq, soit 20,4 % de la population mondiale, était un NEET. Deux sur trois de ces NEET sont des femmes.

Lire aussi. Sondage: 55% des jeunes voient leur avenir ailleurs qu’au Maroc

Pour les jeunes qui travaillent, le rapport note l’absence de progrès dans l’obtention d’emplois décents. Au niveau mondial, plus de la moitié des jeunes travailleurs occupent des emplois informels. Ce n’est que dans les économies à revenu élevé et moyen supérieur que la majorité des jeunes travailleurs occupent aujourd’hui un emploi régulier et sûr. Dans les pays à faible revenu, trois jeunes travailleurs sur quatre n’obtiendront qu’un emploi indépendant ou un emploi temporaire rémunéré.

Le rapport souligne que la persistance des taux élevés de NEET et la croissance insuffisante des emplois décents suscitent une anxiété croissante chez les jeunes d’aujourd’hui, qui constituent également la jeunesse la plus éduquée de tous les temps.

« Aucun d’entre nous ne peut espérer un avenir stable alors que des millions de jeunes dans le monde n’ont pas d’emploi décent et, par conséquent, se sentent en insécurité et incapables de construire une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. Les sociétés pacifiques reposent sur trois ingrédients essentiels: la stabilité, l’inclusion et la justice sociale; et le travail décent pour les jeunes est au cœur de ces trois éléments », explique Gilbert F. Houngbo, Directeur général de l’OIT.

Lire aussi: Marché du travail: le taux de chômage passe à 13,1% au deuxième trimestre 2024

En outre, le rapport constate que les jeunes hommes ont davantage bénéficié de la reprise du marché du travail que les jeunes femmes. Les taux de chômage des jeunes femmes et des jeunes hommes en 2023 étaient presque égaux (12,9 % pour les jeunes femmes et 13 % pour les jeunes hommes), contrairement aux années précédant la pandémie où le taux des jeunes hommes était plus élevé. En outre, le taux mondial de NEET chez les jeunes femmes a doublé par rapport à celui des jeunes hommes (28,1 % et 13,1 % respectivement) en 2023.

Le rapport de l’OIT appelle à accorder une plus grande attention au renforcement des fondements du travail décent comme moyen de contrer les angoisses des jeunes face au monde du travail et de renforcer leur espoir d’un avenir meilleur.

Cette 12e édition du rapport GET for Youth marque le 20e anniversaire du rapport. Il passe en revue ce qui a été réalisé au cours de ce siècle pour améliorer les perspectives d’emploi des jeunes et envisage l’avenir de l’emploi des jeunes « à une époque caractérisée par des crises et des incertitudes ».