Jérusalem: le Pape exprime son inquiétude

Le Pape François a exprimé, dimanche, sa « vive inquiétude » en raison de la recrudescence des violences au Proche-Orient, et qui menace, selon lui, le « dialogue » entre les peuples de la région.

Les violences survenues à Jérusalem-Est occupée « menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens », a déclaré le Pape à l’occasion des célébrations de Pâques, tenues à la place Saint-Pierre au Vatican.

Cette semaine a été marquée par une nouvelle recrudescence des violences au Proche-Orient, notamment à Jérusalem-Est occupée. Les forces israéliennes ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa, mardi dernier, arrêtant plus de 350 personnes.

Le raid israélien a eu lieu pendant le mois sacré du Ramadan et à la veille de la fête de la Pâque juive, dans un contexte de troubles croissants entre Israéliens et Palestiniens. L’ONU et l’Union européenne ont appelé à la retenue après cette escalade.

Le Pape a, par ailleurs, appelé la communauté internationale à « mettre fin au conflit en Ukraine et à toutes les guerres qui ensanglantent le monde ».

Citant une vingtaine de pays, le souverain pontife a notamment évoqué « le Liban qui est encore en recherche de stabilité et d’unité », la Tunisie et ses « problèmes sociaux et économiques », la « grave crise socio-politique et humanitaire » en Haïti et les « victimes du terrorisme international » au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria.

Il a aussi eu une pensée pour les victimes du séisme survenu en février en Turquie et en Syrie, qui a fait plus de 56.000 morts et des dégâts évalués à plus de cent milliards d’euros.