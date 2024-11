Les utilisateurs de trottinettes électriques en Italie seront bientôt dans l’obligation de munir leur engin de déplacement motorisé d’une plaque d’immatriculation, de rouler avec un casque et d’avoir une assurance, selon le nouveau code de la route.

La nouvelle loi impose également l’interdiction de rouler en trottinette à contre-sens et de circuler uniquement sur les routes en ville à une vitesse maximale de 50km/h, rapporte dimanche la presse locale, précisant que le nouveau texte entrera en vigueur d’ici fin 2024.

Le Sénat italien a approuvé le nouveau code de la route, mercredi dernier, renforçant les règles de conduite dans la Péninsule avec des nouvelles règlementations qui facilitent notamment le retrait du permis de conduire et rendent les sanctions plus sévères.

Ainsi, détaillent les médias, pour les excès de vitesse sur la route, si l’infraction est commise en agglomération et au moins deux fois dans l’année, l’amende est portée de 220 à 880 euros avec suspension du permis de conduire de quinze à trente jours. Concernant l’infraction relative à l’alcoolémie, elle peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1.500 à 6.000 euros, avec une suspension du permis de conduire pour une durée de un à deux ans, ajoute-t-on.

Pour les nouveaux conducteurs, les règles déjà en vigueur prévoient un taux d’alcoolémie nul pendant trois ans. Les sanctions, à ce sujet, comprennent également l’obligation d’installer un éthylotest anti-démarrage (alcolock) dans le véhicule, dispositif qui empêche le moteur de démarrer si ce taux est supérieur à zéro. Concernant la sanction pour conduite avec un téléphone en main au volant, elle sera comprise entre un minimum de 250 euros et un maximum de 1.000 euros, et qu’en cas de récidive, l’amende passe à 1.400 euros et la suspension du permis peut aller jusqu’à trois mois en plus d’un retrait de 8 à 10 points.

En 2023, quelque 3.039 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route en Italie et 224.634 ont été blessées, selon l’Institut national de statistique (ISTAT).