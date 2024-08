« La nomination de l’archi-terroriste Yahya Sinouar à la tête du Hamas, en remplacement d’Ismaïl Haniyeh, est une raison supplémentaire de l’éliminer rapidement et de rayer de la carte cette ignoble organisation », a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz sur le réseau social X.

L’armée et les autorités israéliennes accusent Sinouar d’être l’un des cerveaux de l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël. L’Etat hébreu a promis d’éliminer tout le commandement du Hamas, responsable à ses yeux de cette attaque.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré mardi soir qu’il fallait « éliminer rapidement » Yahya Sinouar, désigné un peu plus tôt par le Hamas comme son nouveau chef politique en remplacement d’Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran la semaine dernière.

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth.

