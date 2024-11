Deux fusées éclairantes ont atterri devant la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui n’était pas sur les lieux à Césarée dans le centre du pays, ont annoncé samedi les services de sécurité israéliens, qui ont évoqué un « grave incident ».

« Vers 19H30 (17H30 GMT), deux fusées éclairantes ont atterri dans la cour devant la résidence du Premier ministre », ont indiqué dans un communiqué conjoint la police et le Shin Bet, le service du renseignement intérieur.

« Le Premier ministre et sa famille n’étaient pas dans la maison », ont-ils ajouté, évoquant « un grave incident » et « une dangereuse escalade ».

L’origine des tirs n’a pas été précisée.

Le président israélien Isaac Herzog a condamné l’incident et mis en garde contre « une escalade de la violence dans la sphère publique ».

« Je viens de m’entretenir avec le chef du Shin Bet et j’ai insisté sur l’urgence d’enquêter » et de placer les auteurs devant leurs responsabilités « au plus vite », a-t-il dit sur X.

האירוע בו נורו פצצות תאורה בסמוך לבית ראש הממשלה בקיסריה הוא אירוע חמור ומסוכן ביותר, ואני מגנה אותו בתוקף. שוחחתי כעת עם ראש השב »כ והצפתי את הצורך הדחוף לחקור ולטפל באחראים לאירוע בהקדם המיידי. ראש השב״כ הדגיש כי מדובר בעליית מדרגה מסוכנת וציין כי חקירת השב״כ והמשטרה מבוצעת… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 16, 2024

Le 22 octobre, un drone avait été tiré en direction de cette même résidence et avait touché une « structure » de Césarée, avait indiqué le bureau du Premier ministre.

Egalement absent à ce moment-là, M. Netanyahu avait alors accusé « le Hezbollah, allié de l’Iran », d’avoir « tenté » de l’assassiner avec sa femme, assurant qu’ils « paier(aie)nt un prix élevé ».

Trois jours plus tard, le mouvement islamiste libanais, soutenu par Téhéran, avait revendiqué l’attaque.

« Nous annonçons notre entière et seule responsabilité de l’opération de Césarée (…) qui a visé le criminel de guerre Netanyahu », avait déclaré Mohammad Afif, responsable des relations médias du mouvement.

Lire aussi: Israël: la résidence de Netanyahu visée par un drone lancé du Liban

Israël a lancé en septembre une offensive militaire au Liban afin d’y neutraliser le Hezbollah dans les régions frontalières du sud du pays et ainsi permettre le retour, dans le nord de son propre territoire, des habitants déplacés par plus d’un an de tirs de roquettes.

Le mouvement libanais a lancé le 8 octobre 2023 un « front de soutien » au Hamas, au lendemain de l’attaque sans précédent le 7 octobre du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre à Gaza.