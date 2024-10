Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a été brièvement interrompu dimanche par des proches de victimes de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, lors de son discours dans le cadre des cérémonies commémoratives à Jérusalem.

Quelques minutes après avoir commencé à s’exprimer, plusieurs personnes l’ont interrompu, notamment un homme qui a crié à plusieurs reprises « mon père a été tué ». Il portait un tee-shirt marqué du message: « le père a été assassiné, le fils a été abandonné », selon des images de l’AFP.

Netanyahu est resté stoïque et a attendu que les protestataires soient évacués après quelques minutes pour recommencer son discours.

#BREAKING

Bereaved families erupted at #Netanyahu‘s speech, others shouted at one of them:

« Shame on you »#Israel #تل_أبيب #طهران #Iran #Israeli pic.twitter.com/6cSP8RUZPJ

— Ammar Khan (@AmmarKh12669255) October 27, 2024