Gidéon Saar, ancien ministre et rival de Benjamin Netanyahu, a fait dimanche son entrée au gouvernement israélien, ce qui permet au Premier ministre d’élargir sa majorité avec le soutien de quatre députés supplémentaires.

MM. Netanyahu et Saar ont officialisé leur réconciliation lors d’une brève cérémonie au siège du gouvernement retransmise à la télévision, au cours de laquelle M. Saar a précisé qu’il rejoignait l’exécutif « sans accord de coalition ».

A la mi-septembre, plusieurs médias israéliens avaient rapporté que M. Netanyahu avait offert à M. Saar le maroquin de la Défense, dont le titulaire, Yoav Gallant, entretient des relations notoirement mauvaises avec le Premier ministre.

Mais alors que la guerre s’étire contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza et que le pays est en pleine escalade militaire contre le Hezbollah au Liban, M. Saar hérite finalement d’un poste de ministre sans portefeuille.

Le retour de M. Saar au cabinet permet à M. Netanyahu de bénéficier d’une majorité de 68 députés sur 120 à la Knesset (Parlement israélien), et donc, numériquement, de se passer du soutien du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir (extrême droite), dont le parti Force juive compte cinq députés.

M. Ben Gvir multiplie depuis plusieurs semaines les menaces de faire tomber le gouvernement en cas d’accord de trêve avec le Hamas à Gaza ou son allié le Hezbollah.

M. Saar avait répondu positivement en octobre à la demande de M. Netanyahu de former un gouvernement élargi quelques jours après le début de la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas en Israël, le 7 octobre.

Lire aussi: Découverte du corps de Nasrallah et extraction du site de l’attaque israélienne

Il avait quitté le gouvernement en mars face au refus de M. Netanyahu de le faire siéger au cabinet de guerre, organe finalement dissous en juin après que le centriste Benny Gantz, a quitté le gouvernement élargi, auquel il avait lui aussi accepté de siéger en octobre, sur fond de différend avec M. Netanyahu sur la conduite de la guerre à Gaza.

Ancien membre du Likoud, le parti de M. Netanyahu, son mentor en politique, M. Saar, tenant d’une ligne très conservatrice, avait tenté sans succès de lui ravir son poste de chef de la grande formation de la droite en 2019, avant de fonder son propre parti, Tikva Hadasha (Nouvel Espoir), rebaptisé depuis lors Droite nationale.

Ex-journaliste et avocat, et plusieurs fois ministre, M. Saar est plus marqué à droite que M. Netanyahu, il se dit en faveur de l’annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël en 1967, et a toujours été considéré comme un faucon.

Lire aussi: L’armée israélienne dit avoir tué Nabil Qaouq haut responsable du Hezbollah

Contrairement à M. Gallant, il est opposé à un accord de trêve avec le Hamas qui permettrait la libération des 97 otages enlevés le 7 octobre et toujours captifs à Gaza.

Sur X, le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid (centre), a jugé que le retour de M. Saar était à « vomir ». « Cela ne renforcera pas la majorité (…) bien au contraire », écrit-il, prédisant que « Ben Gvir ne supportera pas de perdre son veto et s’appliquera à saper l’autorité du gouvernement jour après jour ».

« Bienvenue Gidéon », a réagi de son côté M. Ben Gvir sur son compte Telegram. La « longue expérience » de M. Saar, ajoute-t-il, est une « valeur ajoutée qui permettra de creuser encore notre victoire et d’atteindre nos buts ».