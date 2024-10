Le ministre israélien des Affaires étrangères Israel Katz a annoncé mercredi que le chef de l’ONU, Antonio Guterres a été déclaré persona non grata et interdit d’entrée dans son pays.

Le secrétaire général de l’ONU est désormais interdit d’accès au territoire israélien. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz. «Aujourd’hui, j’ai déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres personna non grata en Israël et lui ai interdit l’entrée dans le pays», a tweeté le responsable.

Comme raison de cette décision, le chef de la diplomatie israélienne reproche au patron de l’ONU de «ne pas pouvoir condamner sans équivoque l’attaque de l’Iran contre Israël, comme presque tous les pays du monde ont fait». Ainsi, Guterres «ne mérite pas de fouler le sol israélien».

Selon Katz, Guterres «n’a toujours pas dénoncé le massacre et les atrocités sexuelles commises par les meurtriers du Hamas le 7 octobre», tout comme «il n’a mené aucun effort pour les déclarer comme organisation terroriste». Et de prédire qu’on se souviendra du responsable international comme une «tâche sur l’histoire de l’ONU».

Enfin, le ministre israélien affirme que son pays «continuera de défendre ses citoyens et sa dignité nationale, avec ou sans Antonio Guterres».

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.

Anyone who cannot unequivocally condemn Iran’s heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 2, 2024