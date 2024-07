Israël a approuvé la saisie de 1.270 hectares de terres en Cisjordanie occupée, selon un document officiel consulté mercredi par l’AFP, soit la plus importante saisie de terres en territoire palestinien depuis trois décennies, selon l’organisation israélienne La Paix maintenant.

Il s’agit d’une saisie record depuis les accords de paix d’Oslo (1993), a affirmé cette organisation anti-colonisation après que ces terres, situées dans la vallée du Jourdain, ont été déclarées « propriété du gouvernement » par l’autorité israélienne en charge des affaires foncières dans les Territoires palestiniens fin juin, selon les documents consultés par l’AFP mercredi.

« La taille de la zone (…) est la plus grande depuis les accords d’Oslo (1993), et l’année 2024 marque un pic dans l’étendue des déclarations de terres d’Etat », a déclaré La Paix maintenant. Depuis le début de l’année, le gouvernement israélien a en effet officiellement saisi 23,7 km2 de la Cisjordanie. Le pays avait notamment annoncé le 22 mars la saisie de 800 hectares de terres en Cisjordanie en vue d’y bâtir de nouvelles colonies. Cette décision avait déjà été qualifiée de « provocation » par La Paix maintenant, selon qui les Palestiniens perdent leur droit de propriété ou d’usage sur les terres déclarées « terres d’Etat ».

Les autorités n’ont pas commenté publiquement cette dernière saisie qui intervient alors que les tensions avec la communauté palestinienne s’exacerbent en raison de la guerre de Gaza. « Netanyahu et Smotrich sont déterminés à se battre contre le monde entier et contre les intérêts du peuple d’Israël au profit d’une poignée de colons », affirme mercredi le communiqué de La Paix maintenant en référence au Premier ministre israélien et à son ministre des Finances. « Aujourd’hui, il est clair pour tout le monde que ce conflit ne peut être résolu sans un règlement politique établissant un Etat palestinien aux côtés d’Israël », poursuit-il, « et pourtant le gouvernement choisit de rendre cela difficile ».

Lire aussi: La Palestine relance la procédure pour devenir Etat membre de l’ONU

La colonisation israélienne en Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est, annexée) est illégale au regard du droit international, rappelle régulièrement l’ONU, qui dénonce toute l’entreprise de colonisation juive dans les territoires palestiniens occupés comme un des principaux obstacles à l’établissement d’une paix définitive entre Israël et les Palestiniens.

Des dizaines de colonies sauvages ont été établies en Cisjordanie occupée en plus des colonies autorisées par les autorités israéliennes. Au milieu de trois millions de Palestiniens, environ 490.000 Israéliens sont installés en Cisjordanie dans des colonies autorisées par les autorités israéliennes mais illégales selon plusieurs organisations internationales comme l’ONU, pour qui toute l’entreprise de colonisation en Cisjordanie est illégale.

L’ONU réclame depuis des années à Israël, sans succès, de « geler toutes ses activités de peuplement » en Cisjordanie. Après l’annonce de saisie de 800 hectares en mars, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken avait qualifié l’expansion des colonies de « contre-productive pour parvenir à une paix durable » avec les Palestiniens. Plusieurs organisations internationales, notamment le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU, dénoncent également, en parallèle de la colonisation, le harcèlement de Palestiniens par des colons, conduisant des communautés entières à quitter leur terres.