Le réformateur Massoud Pezeshkian, qui plaide pour une ouverture vers l’Occident, a remporté samedi la présidentielle en Iran, face à l’ultraconservateur Saïd Jalili.

Organisée à la hâte après le décès en mai du président ultraconservateur Ebrahim Raïssi dans un accident d’hélicoptère, la présidentielle s’est tenue dans un contexte de mécontentement populaire face à l’état de l’économie du pays pétrolier frappée par des sanctions internationales.

Lire aussi. Mort de Raïssi: le Maroc présente ses condoléances au peuple iranien

À l’issue du second tour du scrutin vendredi, M. Pezeshkian a recueilli 53,6% des voix contre 44,3% à son adversaire, selon les résultats définitifs communiqués par les autorités électorales. Après un premier tour le 28 juin marqué par une forte abstention, la participation s’est établie à 49,8%.

« Le chemin devant nous est difficile. Il ne sera facile qu’avec votre collaboration, empathie et confiance. Je vous tends la main », a dit M. Pezeshkian, 69 ans, sur X après sa victoire.

Nul n’aurait parié sur le député de Tabriz, la grande ville du nord-ouest de l’Iran, lorsque sa candidature a été acceptée par le Conseil des gardiens avec cinq autres candidats, tous conservateurs.

M. Pezeshkian n’est pas, en effet, l’une des figures de proue des camps réformateur et modéré, mais il a reçu le soutien d’anciens présidents, le réformiste Mohammad Khatami et le modéré Hassan Rohani.

« Les limites du président »

C’est un « référendum national » au cours duquel « le peuple a clairement voté » pour une « entente constructive avec le monde« , a lancé M. Rohani.

Des images diffusées par les médias locaux ont montré à Téhéran et Tabriz des partisans du réformateur exprimer leur joie dans la rue, avant même l’annonce officielle des résultats.

Des Iraniens, interrogés par l’AFP après l’élection de M. Pezeshkian, ont salué sa victoire, d’autres ont dit ne pas croire à un changement.

« Nous sommes très heureux que M. Pezeshkian ait gagné. Nous avons besoin d’un président lettré pour résoudre les problèmes économiques« , a déclaré Abolfazl, un architecte de 40 ans.

« Je ne me sens pas concernée. Ces (candidats) lancent seulement des slogans. Lorsqu’ils prennent le pouvoir, ils ne font rien pour le peuple », a dit Roya, une femme au foyer de 50 ans.

Appelé le « docteur » par beaucoup d’Iraniens, M. Pezeshkian est en faveur de « relations constructives » avec les Etats-Unis, ennemi de la République islamique d’Iran, et les pays européens afin de sortir le pays de son « isolement« .

Mais le président en Iran a des pouvoirs restreints: il est chargé d’appliquer, à la tête du gouvernement, les grandes lignes politiques fixées par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui est le chef de l’Etat et l’ultime décideur sur les dossiers stratégiques.

Pour Ali Vaez, de l’International Crisis Group, la victoire de M. Pezeshkian « rompt avec une série d’élections nationales qui ont vu le camp conservateur renforcer son emprise sur tous les centres du pouvoir ».

4/ Continued conservative dominance of other state institutions & limits of presidential authority mean Pezeshkian will face an uphill battle in securing the greater social and cultural rights at home and diplomatic engagement abroad emphasised during his campaign.

— Ali Vaez (@AliVaez) July 5, 2024