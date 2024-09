Une délégation de la commune espagnole de Palma de Majorque a entamé, jeudi, une visite de trois jours à Tanger, dans le cadre du renforcement des relations de coopération décentralisée entre les deux villes.

La visite de cette délégation, présidée par le maire de Palma de Majorque, Jaime Martínez, et composée de son conseiller Javier Bonet et de nombre d’hommes d’affaires et d’investisseurs de la ville espagnole, intervient dans le cadre des efforts visant à établir des voies de coopération fructueuse entre les communes de Tanger et de Palma de Majorque.

S’exprimant à cette occasion, le maire de Tanger, Mounir Laymouri, a indiqué que cette visite est l’occasion pour les hommes d’affaires de Palma de Majorque et de Tanger d’échanger sur les opportunités d’investissement de part et d’autre, en plus de présenter les atouts dont regorge la ville du Détroit.

Il s’agit de renforcer davantage les relations entre les deux villes, en vue de signer un accord de partenariat et de coopération visant à consolider les échanges commerciaux et culturels entre les deux parties, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Pour sa part, M. Martínez a noté que le but de cette visite est de renforcer davantage les relations solides entre les deux villes, notamment dans les domaines de l’économie et de la culture, faisant savoir que les hommes d’affaires l’accompagnant ont déjà commencé à établir une base de coopération avec leurs homologues de Tanger.

Il a, par ailleurs, relevé plusieurs similarités entre les projets mis en oeuvre dans les deux villes, dont le projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, en plus d’autres projets culturels, exprimant, dans ce sens, sa volonté que les deux villes établissent des relations inscrites dans la durée et tournées vers l’avenir.

En outre, les deux parties ont abordé les relations solides liant le Maroc et l’Espagne, notant que ces relations constituent une base pour établir des voies de coopération entre les deux villes.

Cette rencontre a également été marquée par des présentations, données par les représentants du Centre régional d’investissement (CRI) et de la Chambre de Commerce, d’industrie et des services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sur les opportunités d’investissement qu’offre Tanger, ainsi que les projets d’envergure qu’elle abrite.

La visite de la délégation, qui se poursuivra jusqu’au 14 septembre, comprend une réunion entre MM. Laymouri et Martínez sur le renforcement de la coopération entre les deux villes dans divers domaines d’intérêt commun, et sera ponctuée par la signature d’un accord de partenariat et de coopération entre les deux communes.

La délégation visitera également plusieurs projets à Tanger, tels que la Cité des métiers et des compétences, ainsi que des établissements culturels, en vue de découvrir l’expérience de la ville du Détroit en matière de développement intégré et durable, ainsi que son patrimoine culturel, à travers une visite à l’ancienne médina et au Musée de la Kasbah.