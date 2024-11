Grâce à la Nouvelle Charte de l’investissement, le Maroc a enregistré une hausse notable des investissements privés, atteignant 25 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2024, avec l’approbation de 64 projets par la Commission nationale des investissements, visant la création de près de 12.900 emplois directs, annonce l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Ces réalisations renforcent l’attractivité du Maroc dans des secteurs stratégiques comme l’automobile, les énergies renouvelables, le tourisme, l’aéronautique et l’industrie pharmaceutique, témoignant du rôle actif de l’AMDIE dans le pilotage de cette dynamique, indique l’Agence dans un communiqué à l’occasion de la tenue de son conseil d’administration, mardi, sous la présidence du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

Impulsé par les orientations du Roi Mohammed VI, le Maroc poursuit son élan de réformes stratégiques pour renforcer son rôle de hub attractif pour les investissements étrangers. Ces réformes encouragent une approche inclusive et novatrice, axée sur une croissance durable et la création d’emplois, relève l’AMDIE.

La promotion des investissements et des exportations a été marquée par plus de 60 initiatives ciblées au niveau national et international, fait savoir la même source, soulignant que ces actions ont mobilisé des investisseurs et donneurs d’ordres, générant plus de 1.300 rencontres d’affaires et stimulant des partenariats stratégiques pour l’économie nationale.

En parallèle, l’AMDIE a organisé plus de 70 visites de délégations internationales, mettant en avant les atouts compétitifs du Maroc en termes d’infrastructures et de capital humain. Le secteur automobile a représenté la majorité de ces visites, tandis que d’autres secteurs en forte croissance tels que l’énergie, les mines et le textile ont également attiré l’intérêt des investisseurs.

Dans le domaine des exportations, la stratégie de l’AMDIE cible 14 marchés prioritaires, notamment les États-Unis, la France, l’Allemagne et l’Italie. Le programme triennal EXPORT MOROCCO NOW (2024-2026), lancé en avril 2024, vise à accompagner 337 entreprises exportatrices pour générer un chiffre d’affaires additionnel à l’export de près de 30 MMDH et créer près de 20.000 emplois d’ici 2026.

Pour les Marocains du monde, l’AMDIE a organisé plusieurs rencontres et webinaires dans les pays d’accueil de cette communauté, tels que les États-Unis, la France et l’Arabie saoudite. Le réseau des Marocains du monde contribue ainsi à la création de nouvelles opportunités économiques et au renforcement de l’intégration de cette communauté dans la dynamique économique du Maroc, et ce, conformément aux orientations royales.

L’AMDIE reste engagée dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2024-2026, axée sur quatre priorités à savoir l’accompagnement global pour les investisseurs nationaux et étrangers en offrant une attention particulière aux Marocains du monde, le soutien aux exportateurs nationaux, le développement du secteur des foires et salons, et l’expansion des zones d’activités économiques.

À l’issue de ce Conseil, le rapport d’activités 2023, les résultats du premier semestre 2024, ainsi que le plan d’action 2025 ont été approuvés, illustrant l’engagement résolu de l’AMDIE à promouvoir et développer les investissements et les exportations du Royaume pour favoriser une croissance économique durable.