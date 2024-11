Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, conduira, du 25 au 29 novembre courant, une importante délégation marocaine au Japon et en République de Corée dans le cadre d’un roadshow destiné à promouvoir l’investissement au Maroc.

Organisé conjointement par le Ministère et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce roadshow vise à renforcer les relations économiques bilatérales et à mettre en avant les atouts du Royaume en tant que destination privilégiée pour l’investissement direct étranger, notamment dans des secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique et l’agro-industrie, indique le ministère dans un communiqué.

Cette mission s’inscrit également dans une démarche de renforcement de la promotion de la marque « Morocco Now » auprès des marchés cibles, ajoute le communiqué.

Honored to meet with Ambassador KURAMITSU Hideaki and I am looking forward to meeting Japanese Investment key leaders in Tokyo the upcoming week! (1/2) pic.twitter.com/G9PSJR0Mgw — Karim Zidane كريم زيدان (@KarimZidane_) November 14, 2024

La tournée prévoit ainsi des rencontres avec des décideurs, investisseurs et acteurs institutionnels japonais et coréens, dans le but d’explorer des pistes de collaboration entre les acteurs économiques des deux pays, selon la même source.

Join us in Tokyo and Seoul as we unveil Morocco’s exciting investment opportunities, build meaningful partnerships and engage in key conversations with government officials and economic leaders! ​#InvestinMorocco ​#MoroccoNow pic.twitter.com/1OcKMUsjNQ — Morocco Now (@MoroccoNow_Ofcl) November 24, 2024

Le Maroc mettra en avant, à cette occasion, son offre d’investissement dans les secteurs d’avenir, notamment lors des conférences « Morocco Now » qui seront organisées par l’AMDIE à Tokyo le 25 novembre et à Séoul le 28 novembre, sous le thème « Maroc: Plateforme durable pour l’Investissement et le Commerce ».

Le nouveau ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a été nommé lors du dernier remaniement avec pour mission de poursuivre le travail commencé par Mohcine Jazouli. Portrait.

Karim Zidane a rejoint hier le Cabinet d’Aziz Akhannouch avec treize autres ministres et ministres délégués pour impulser une nouvelle dynamique avant la fin du mandat en cours.

Ingénieur en mécanique, Karim Zidane vit à Munich depuis plus de trente ans. Originaire de Souk Elarbaa, il a grandi dans un environnement mêlant ruralité et urbanité. Après un baccalauréat en industrie mécanique, il étudie la physique et la chimie à l’Université Ibn Tofail de Kénitra, avant de se rendre en Europe pour élargir ses horizons académiques.