Invité de cet épisode d’Interview Express, Mohammed Setti, Directeur général d’une agence conseil spécialisée dans les RH et la communication et qui jouit d’une notoriété dans le secteur hôtelier et touristique où il est présent depuis 1992.

S’appuyant sur l’expérience qu’il a du secteur et des réflexions menées conjointement avec les acteurs, le Directeur soutient, avoir identifié les attentes des partenaires du secteur hôtelier ».

Ces attentes se résument, selon lui, à offrir des services pour renforcer, non seulement la satisfaction, mais la fidélité des clients. « Aujourd’hui, nous sommes à l’écoute du marché touristique et hôtelier et nous avons un partenariat gagnant-gagnant pour un meilleur positionnement », explique-t-il.

Y parvenir ne se fera pas sans une bonne dose d’innovation et l’appui indispensable du digital. « Innovation et digital ne sont que la paire gagnante pour pouvoir atteindre le graal, et ensemble arriver à nos objectifs », défend le patron d’Artegis. Pour lui, l’innovation est essentielle dans les entreprises.

Outre le secteur hôtelier, Artegis fournit son expertise à une panoplie d’autres acteurs cités plus haut. Aux uns et aux autres, Artegis reste focus sur l’amélioration de leur efficacité opérationnelle.

Pour ce faire, elle leur fournit des solutions modernes pour répondre aux tendances du marché, tout en gardant bien sûr les tendances actuelles. «On avance avec nos clients, on réfléchit avec nos clients et on veut arriver aux buts recherchés avec eux».

Mohammed Setti et ses équipes se préparent aux échéances 2025 et 2030, afin que le Maroc «puisse avoir les femmes et les hommes qu’il faut, là où il le faut et quand il le faut».