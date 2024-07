Opérant dans la production plastique, plus précisément dans l’extrusion et l’injection plastique, Assa Plast fabrique des tubes utilisés dans les domaines agricoles, de l’assainissement, de l’adduction en eau potable et des télécommunications.

S’inscrivant dans la dynamique de l’économie circulaire et de l’innovation, cette entreprise familiale a développé le « bois composite », un matériau issu du bois et du plastique recyclé. Cette initiative a propulsé Assa Plast parmi les rares PME qui investissent dans la recherche et développement.

À la tête de cette entreprise, Marouane Ben Yahya explique la « baraka » de son entreprise qui a bénéficié de l’accompagnement du Centre technique de plasturgie pour obtenir un financement dans le cadre du Fonds de soutien à l’innovation industrielle. Ce soutien a permis la mise au point de cette innovation qui allie l’aspect esthétique du bois aux caractéristiques mécaniques du plastique.

Cette innovation, pense-t-il, en plus d’être un matériau durable, respecte les normes et critères de qualité requis sur le marché international. Sur ce marché, Assa Plast est confiant quant à sa capacité de concourir valablement. Cet épisode de l’Interview Express avec Marouane Ben Yahya nous dévoile brièvement les coulisses de cette innovation et les perspectives de l’entreprise.