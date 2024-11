Interview Express. Elie Kudjie, de Kekeli Technologies

Aider les entreprises, peu importe leur taille et leur secteur, à améliorer leurs processus opérationnels pour être plus productives et compétitives sur le marché. Telle est la mission que s’est fixé Elie Kudjie depuis onze ans, lorsqu’il a fondé Kekeli Technologies. Invité de cet “Interview Express”, l’entrepreneur nous parle de ses méthodes de travail et ses projets à venir.

Basée au Technopark de Casablanca, cette entreprise accompagne la digitalisation de différents acteurs du tissu économique. Cet accompagnement se fait d’abord à travers un diagnostic stratégique pour définir les besoins réels et à venir des acteurs, puis par le développement de solutions adaptées à leur situation. Et ce n’est pas tout: la startup propose également des formations pour permettre aux entreprises d’acquérir une certaine autonomie dans l’implémentation et l’utilisation de solutions.

Pour mener à bien sa mission, la startup a tissé des partenariats avec plusieurs grandes entreprises de renom, notamment Microsoft, Fortinet, Eset, etc. Ces collaborations lui permettent d’offrir des prestations pointues telles que l’intégration d’activités dans le cloud, la sécurisation des terminaux et des réseaux. Autant de compétences qui permettent à Elie Kudjie et à son équipe de booster les performances des TPME qui font appel à leurs services.

Aujourd’hui, Kekeli Technologies se tourne de plus en plus vers l’international. «Nous avons commencé à mettre pied en Afrique subsaharienne», indique son gérant. Mais cela ne se fera pas sans avoir renforcé son assise sur l’ensemble du territoire national.