Dans cet épisode d’«Interview Express», Slimane Lahbabi raconte les circonstances de son voyage épique de Casablanca à La Mecque à vélo.

Équipé d’un casque, de lunettes de soleil et d’outils de réparation, Slimane Lahbabi a commencé son voyage le 1er mars et a parcouru 8.000 kilomètres à travers 12 pays et trois continents. Le périple de ce passionné de défis et d’aventure a duré 93 jours pour arriver à La Mecque.

L’aventure inspirante de Slimane a été marquée par des moments forts, notamment des rencontres exceptionnelles et la découverte de paysages à couper le souffle, dont des œuvres et des bâtiments religieux en Jordanie, en Turquie et en Arabie saoudite. Notre aventurier exprime ainsi sa grande admiration de la nature et des paysages lors de ce voyage unique.

En pédalant, Slimane a exploré des paysages variés, des routes tranquilles aux montagnes et pistes forestières. Mais l’arrivée à La Mecque a été le moment le plus marquant; le chemin n’était absolument pas facile à parcourir et l’aventurier a été confronté à plein d’obstacles et de défis. Il évoque notamment les conditions climatiques, le vent constituant un véritable obstacle, ainsi que les pentes interminables en Espagne et en Turquie.

Pour réaliser cette grande traversée, le défi résidait dans l’enchaînement de centaines de kilomètres chaque jour, quelles que soient les conditions. « Il s’agit d’une endurance sans compromis et de l’affrontement des éléments naturels, ainsi que du stress lié à la circulation dans certains pays« , explique Lahbabi.

«Amour», tel est le mot que notre aventurier a choisi de retenir de son périple impressionnant. «J’ai reçu beaucoup d’amour et donné beaucoup d’amour, mais l’amour principal a été celui éprouvé pour Dieu», souligne-t-il, exprimant sa gratitude et sa reconnaissance pour ce voyage spirituel qui a marqué sa vie.

Pour conclure, notre interlocuteur invite tout un chacun à entamer cette expérience spirituelle et à réaliser son propre chemin vers Dieu, chacun à sa manière.