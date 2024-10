L’efficacité énergétique dans les métiers du bâtiment est la spécialité d’Isolbox, une marque qui a su se faire une place en proposant des solutions innovantes pour résoudre des problématiques anciennes.

« Il y a un point crucial dans la façade qui pose plusieurs défis : l’emplacement du volet roulant, souvent source de déperditions thermiques et acoustiques, difficile à installer et coûteux », explique Anas Bouyousfi, fondateur d’Isolbox.

Au cœur de l’innovation de la marque se trouve un produit facile à poser, offrant des gains de temps et de coûts considérables, tout en garantissant une efficacité optimale. Isolbox allie également fonctionnalité et esthétisme en repensant la traditionnelle trappe de visite pour un rendu plus attrayant.

Anas Bouyousfi a réussi à révolutionner le temps d’installation, passant de 30 minutes à seulement 3 minutes. Cette performance exceptionnelle a valu à Isolbox une reconnaissance internationale, et la marque est désormais citée comme étude de cas marketing dans l’édition Maghreb de la célèbre série Kotler Dubois.

Isolbox, grâce à ses solutions, démontre non seulement la force de l’innovation, mais aussi la pertinence d’un produit qui bénéficie du label Made-in-Morocco, et rehausse la production nationale à un niveau international. Une illustration qui en dit long sur le chemin parcouru par la jeune marque marocaine, et dont son fondateur révèle certains aspects dans ce nouvel épisode de L’Interview Express…