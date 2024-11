Le Conseil de la Ligue Arabe au niveau des délégués permanents a tenu, jeudi au Caire, une réunion extraordinaire destinée à examiner la décision du Knesset Israélien interdisant les activités de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans les territoires palestiniens.

Le Royaume du Maroc a été représenté à cette réunion, tenue à l’initiative de la Jordanie et soutenue par plusieurs pays arabes, par l’ambassadeur du Maroc en Égypte et son Représentant permanent au sein de la Ligue Arabe, Mohamed Ait Ouali.

S’exprimant à cette occasion, la cheffe du bureau de représentation de l’UNRWA en Égypte, Sahar Al-Jobury, a indiqué qu’au moment où la région est en proie à des conflits et des troubles croissants, mettre fin aux activités de l’UNRWA pourrait conduire à l’effondrement de l’une des bases de stabilité dans la région.

Elle a souligné, à cet égard, que l’UNRWA a payé un lourd tribut dès l’éclatement de la guerre à Gaza, en remplissant pendant plus d’une année ses missions déléguées par l’Assemblée générale de l’ONU, ajoutant que 237 employés de l’Agence ont péri et plus 200 bâtiments ont été endommagés, en violation du droit humanitaire international.

Pour sa part, M. Ait Ouali, a réitéré dans une allocution la position constante du Royaume à l’égard de la cause palestinienne, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, considère comme une cause fondamentale et capitale dans la politique étrangère du Maroc, notant que le Souverain n’a eu de cesse de rappeler la position marocaine soutenant les droits légitimes du peuple palestinien à l’établissement d’un État indépendant dans les frontières de 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale, garantissant ainsi la paix et la stabilité dans la région.

A cet égard, il a mis en exergue les initiatives de SM le Roi, relatives à l’envoi de dizaines de tonnes d’aides médicales et alimentaires, soulignant que ces opérations humanitaires à grande échelle au profit des Palestiniens confirment l’engagement concret et la constante sollicitude dont le Souverain, président du Comité Al-Qods, entoure la cause palestinienne.

De ce point de vue, le Maroc s’oppose à toutes les actions unilatérales de nature à alimenter l’extrémisme et la violence dans la région, a relevé le diplomate, ajoutant que le Royaume se positionne toujours en tant qu’acteur constructif dans tous les efforts visant à établir une paix globale et juste garantissant les droits légitimes du peuple palestinien, conformément aux références convenues aux niveaux régional et international.