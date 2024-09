18 personnes ont trouvé la mort et 4 autres sont portées disparues pendant les violents orages et pluies torrentielles qui ont frappé vendredi plusieurs régions du Maroc, annonce ce lundi le ministère de l’Intérieur.

Selon un nouveau bilan publié ce lundi par le ministère de l’Intérieur, les intempéries ayant touché le 6 septembre plusieurs régions du Maroc ont provoqué 18 morts. Dix décès ont été enregistrés dans la province de Tata, trois dans la province d’Errachidia, dont un ressortissant canadien et un péruvien, deux dans la province de Tiznit et deux dans la province de Tinghir, dont un ressortissant espagnol, détaille le ministère.

En ce qui concerne les personnes disparues, une liste de quatre personnes disparues dans la région de Tata a été dressée et les recherches se poursuivent de manière continue et diligente.

« Les différents pouvoirs publics s’emploient à mobiliser globalement toutes les ressources humaines et moyens logistiques nécessaires pour faire face rapidement et efficacement à cette situation exceptionnelle et à prendre toutes les mesures appropriées pour apporter un soutien aux citoyens, notamment par la distribution de rations alimentaires, de tentes et de couvertures aux familles sinistrées, et œuvrer à la reprise rapide des services et des réseaux de connectivité dans les zones concernées », conclut le communiqué.