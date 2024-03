A défaut de produire du beau jeu, le football algérien continue de briller par des spectacles scandaleux après le geste malheureux du sélectionneur de l’équipe d’Algérie U20 qui a choisi de gifler plusieurs de ses joueurs pendant un match.

La scène s’est déroulée devant les caméras samedi dernier lors d’un match amical entre la sélection algérienne et son homologue tunisienne à Alger.

A un moment de la partie, les joueurs des deux équipes se sont accrochés sur le terrain. Au lieu d’intervenir pour calmer la situation, le technicien Yacine Manaa s’est mis à distribuer des claques, en giflant deux joueurs devant le public. Une scène filmée et relayée en masse sur les réseaux sociaux et par la presse locale.

This is not how young players are treated. This is violence and an attack on the player’s personality.

This is how the coach of the Algerian youth national team dealt with his players.pic.twitter.com/qUBjx7IIzB

— Ridha Ben yahiya (@RidhaYahiya) March 25, 2024