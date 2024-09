Le député du Mouvement populaire (MP) Mohammed Ouzine a interpellé la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, sur l’indemnisation des populations, et surtout les agriculteurs et les éleveurs de bétail, pour les pertes subies après les récentes crues et inondations.

Les récentes intempéries qui ont frappé différentes régions du Maroc ont rouvert le débat sur l’opérationnalisation du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques (FSEC). Le député Mohammed Ouzine a adressé une question écrite à la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, dans ce sens.

Le secrétaire général du Mouvement poulaire (MP) a d’abord rappelé que «les intempéries et les crues dévastatrices ayant frappé plusieurs zones de la région Drâa-Tafilalet, ainsi que l’Oriental, Beni Mellal-Khénifra et Fès-Meknès, ont causé des dommages matériels considérables, ainsi que des pertes humaines, en plus de la détérioration de plusieurs hectares de culture et la destruction d’infrastructures d’irrigation».

M. Ouzzine a souligné que ces catastrophes interrogent le gouvernement à plus d’un titre, notamment «en ce qui concerne l’indemnisation des populations, des agriculteurs et des éleveurs de bétail pour les pertes subies».

Il a ainsi considéré qu’«il est crucial de mettre en œuvre la loi n° 110.14 relative à la création d’un système d’indemnisation des conséquences des catastrophes, promulguée le 25 août 2016, et de faire fonctionner le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques (FSEC), notamment pour les victimes ne bénéficiant pas d’une assurance».

L’élu a, dans la même veine, questionné la ministre sur les «allocations budgétaires prévues pour ce fonds dans les lois de finances», «la collecte des recettes de la taxe parafiscale appliquée sur les primes d’assurance transférées au fonds, fixée à 1%», le bilan du FSEC depuis sa création en ce qui concerne l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, ainsi que sur la vision gouvernementale pour simplifier les procédures afin d’accélérer l’indemnisation des victimes de catastrophes, surtout celles récentes.